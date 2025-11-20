Jeho idolom je Chára. Kanadský obranca Nitry chce reprezentovať Slovensko

BRATISLAVA. Hokejová Nitra pred začiatkom tejto sezóny siahla aj po mene Elias Carmichael. Tento 22-ročný kanadský obranca si zatiaľ dres "corgoňov" obliekol v 19 prípadoch a zaznamenal dva góly a rovnaký počet asistencií.
Ako legionár na Zobore však nepôsobí, keďže vlastní aj slovenský pas. Jeho mama pochádza zo stredného Slovenska a pre denník Šport poskytol rozhovor v slovenčine.
Do Brezna cestoval pomerne často. "Chodieval som sem niektoré letá, ale tento rok som tu prvýkrát na dlhšie. Snažím sa nimi tráviť čo najviac času. Bývajú hodinu a pol od Nitry, čo je pre babku trochu ďaleko, ale občas prídu aj na môj zápas," uviedol Carmichael.
Na Slovensku sa mu najviac páčia fanúšikovia, chutí mu aj národné jedlo. "S chalanmi chodíme von skoro každý deň. Je tu zábava."
Aj vďaka pasu krajiny spod Tatier môže pomýšľať na reprezentáciu. "Áno, rád by som hral za Slovensko. Ale na to sa musím ešte zlepšovať, potom sa uvidí. Vedel by som si to však predstaviť," prezradil s tým, že jeho veľkým idolom je Zdeno Chára.
"Som fanúšikom toho, ako hral, a aj toho, čo všetko robí teraz po kariére. Skvelo reprezentuje Slovensko. Gratulujem mu, je to niečo úžasné. Tiež by som sa raz chcel dostať do Siene slávy, ale na to musím veľa pracovať," priblížil Carmichael.
Jeho príchod do Nitry sa zrodil už v máji, počas návštevy Slovenska. "Mám agenta v Kanade. Ten má zas kamaráta na Slovensku, ktorý je tiež agent. Práve on ma kontaktoval s tým, že vie o tom, že mám slovenský pas. V tom čase som bol na návšteve u babky. Rovno som sa tak prišiel pozrieť do Nitry, ktorá o mňa mala záujem," priznal obranca.
Ročník začínal v tretej formácii, no aktuálne je o jednu vyššie. A udomácnil sa tam, výkony sa postupne zlepšujú. Hoci to, že sa hrá na väčšom klzisku bola pre neho zmena, už si na to zvykol a je rád, že spolu s tímom vyhrávajú.
V kabíne je jeho vzorom Branislav Mezei. "Je výborný. Občas sa s ním rozprávam. Snažím sa sledovať všetko, čo robí na ľade a brať si z neho príklad. Jeho hokejová dlhovekosť je oslnivá. Tiež by som chcel hrať dlho, ako on," vyzdvihol kapitána Carmichael pre uvedený denník.
Nepatrí medzi ofenzívnych obrancov, skôr sa prezentuje zodpovednou hrou smerom dozadu. Príliš nechybuje, čo je vzhľadom na fakt, že ide o jeho prvú sezónu medzi profesionálmi veľkým pozitívom.
Nitre patrí po 20 zápasoch prvé miesto v Tipsport extralige. Má štvorbodový náskok pred Žilinou. Tretí Slovan Bratislava stráca šesť bodov. "Vlci" aj "belasí" však odohrali o duel menej.