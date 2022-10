Cíti, že naplnil, prečo prišiel. Graňák na vlastnú žiadosť končí v Sparte

Vicemajster sveta z roku 2012 prišiel do Sparty v septembri ako náhrada za viacerých zranených hráčov.

"Rozhodol som sa sám. Cítim, že už som naplnil to, prečo som bol v Sparte. Vnímam to ako najlepšie riešenie pre obe strany. Rozlúčil som sa v dobrom. Všetci ku mne boli veľmi príjemní a prajem im len to najlepšie," citoval Graňáka oficiálny klubový web.