Montreal so Slafkovským oslavuje postup do play-off. Zaistila im ho výhra Minnesoty

NHL - základná časť
Detroit Red Wings - Minnesota Wild 4:5 (1:0, 0:4, 3:1)
Góly: 2. Johansson (Sandin-Pelikka, Kane), 48. Sandin-Pelikka (Larkin, Raymond), 52. Compher (Edvinsson, Kasper), 55. Kane (DeBrincat, Copp) - 21. Boldy (Eriksson Ek), 22. Kaprizov (Hartman, Zuccarello), 28. Tarasenko (Middleton, Hartman), 33. Kaprizov (Faber), 59. Kaprizov (Boldy, Zuccarello)
Brankári: Talbot - Gustavsson, strely na bránku: 22:20.
Hokejisti Minnesoty zvíťazili na ľade Detroitu 5:4 v nedeľňajšom zápase zámorskej NHL. O triumfe hostí rozhodol gólom v 59. minúte útočník Kirill Kaprizov, ktorý tak skompletizoval hetrik.
Víťazstvo Wild zároveň znamená, že Montreal s Jurajom Slafkovským už má istú miestenku v play off.
Vo vyraďovacej časti budú hrať Canadiens druhýkrát po sebe, predtým v nej chýbali v troch sezónach v rade.
Wild dosiahli tretie víťazstvo v sérii a stali sa tretím tímom v Západnej konferencii, ktorý dosiahol métu sto bodov v prebiehajúcej sezóne.
Pre Kaprizova to bol už 41. viacgólový zápas v kariére. Vyrovnal tak doterajší rekord v histórii organizácie Minnesoty Wild, ktorý držal bývalý slovenský útočník Marián Gáborík.
Detroit, ktorý bojuje o účasť v play off, viedol od 2. minúty, no v úvodných dvoch tretinách vyslal na bránku súpera iba osem striel.
Hostia otočili skóre na 1:4, no Red Wings sa v tretej časti vzchopili a vyrovnali na 4:4. Kaprizov rozhodol gólom v čase 58:06, keď skóroval v presilovke.
Red Wings získali z uplynulých ôsmich zápasov iba štyri body. Na konte majú 88 bodov rovnako ako Ottawa, ktorá figuruje na pozícii druhej voľnej karte vo Východnej konferencii, no odohrali o zápas viac.