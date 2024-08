Kapitán Popradu sa nikam nechystá. Je to moja srdcovka, vraví skúsený obranca

"Poprad je moja srdcovka. Tu som hokejovo vyrastal a tu by som to chcel aj hokejovo zakončiť. Verím, že noví hráči prinesú do tímu novú energiu.

Chcem zo seba vydať opäť to najlepšie. Viem, že stále na to mám a verím, že dostanem aj dôveru od trénera,“ povedal Daniel Brejčák pre klubový web.