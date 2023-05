Dvorský a Honzek v prvej pätnástke. Odborník na draft zaradil do rebríčka osem Slovákov

NEW YORK. Odborník Corey Pronman z webu The Athletic zverejnil osobný rebríček 142 najväčších talentov pred blížiacim sa draftom do NHL. V jeho menoslove sa nachádza aj osem Slovákov.

Ako jednotku vidí Connora Bedarda, ktorého nasledujú Adam Fantilli a Matvej Mičkov. Po nich prichádzajú Leo Carlsson a William Smith a potom hráči, ktorých označil za "budúcich hráčov do prvých formácií".

Práve do tejto tretej skupiny zaradil aj Dalibora Dvorského na ôsmej priečke. Slovenský center nastupoval v sezóne 2022/23 v druhej švédskej súťaži a zaujal na medzinárodných turnajoch. Na MS do 18 rokov pozbieral v siedmich stretnutiach 13 bodov.