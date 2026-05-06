Slafkovský je hviezda prvého kalibru. Keď je na ľade, niečo sa stane, tvrdí Lintner

Slovenský hokejista Juraj Slafkovský sa pripravuje na 2. kolo play-off NHL. Jeho Montreal Canadiens bude čeliť Buffalu Sabres.
Je to posledný rodák spod Tatier, ktorý zostal vo vyraďovačke zámorskej profiligy, keďže Erik Černák s Tampou Bay Lightning vypadol práve s Habs po sedemzápasovej bitke.
Je otázne, či príde skúsenejší z dvojice reprezentovať na blížiace sa majstrovstvá sveta vo Švajčiarsku, tréner Vladimír Országh mal s ním telefonovať.
Keď je na ľade, niečo sa stane
Bývalý hokejista Richard Lintner sa v podcaste Neondi sa! hovoril o výkonoch 22-ročného útočníka. Podľa neho sú odrazom toho, čím si v Kanade prešiel.
"Minimálne tri roky čítam všelijaké články a počúvam, ako sa mu nedarí, že sa od neho čaká viac, či niečo podobné, no poviem vám jednu vec.
Bol som v Montreale a ľudia si tam tri roky naňho kupujú lístky, chodia sa naňho pozerať. On je hviezda prvého kalibru a akokoľvek sa bude ako hokejista stále zlepšovať, už teraz je na výslní.
Keď je na ľade, je záruka, že sa niečo stane, niečo, kvôli čomu sa oplatí kúpiť si lístok a sledovať Canadiens," uviedol niekdajší obranca.
Slafkovský sa stal fyzicky dominantným
V základnej časti nazbieral Slafkovský 73 bodov, v play-off pridal tri body za hetrik v prvom zápase proti floridskému tímu, v ktorom v defenzíve hrá aj Černák.
"Tipoval som, že sedemdesiatbodovú hranicu pokorí už o sezónu skôr. Na druhej strane, body sú vrtkavé, súvisia s viacerými okolnosťami.
Omnoho viac ma teší, ako sa Juraj stal fyzicky dominantným, hoci už pred rokmi bol mega dobrý. Prvé roky mu však nohy až tak nešli, teraz v nich má doslova dynamit, vďaka čomu sa pri záberoch až tak nenarobí.
Aj z toho dôvodu sa súperi Montrealu pripravujú naňho rovnako ako na Caufileda, Suzuzkiho či Demidova. O tom som presvedčený," pokračoval Lintner.
Slafkovský je proste Slafkovský
Vôbec by ho neprekvapilo, ak by slovenská nádej v NHL niekedy v budúcnosti zaznamenala aj 100-bodovú sezónu. Na to však treba dobrých spoluhráčov.
"Navyše, Montreal sa za posledné roky veľmi zlepšil. Ak by sa tento rok nedostal ďaleko, dá sa úplne objektívne čakať, že najbližšie dva a ž tri roky bude blízko toho, aby získal Stanley Cup," prezradil.
Slafkovský napriek mladému veku zvládol mediálny tlak s bravúrou. Muselo to byť pre neho ťažké, no možno mu v tom pomohla aj jeho povaha. S kým by košického rodáka porovnal? Jaromír Jágr to nie je.
"Rozmýšľam nad porovnaním s Joeom Thorntonom, ktorý si ma zobral párkrát do parády a na striedačku som sa neraz vracal s otočenou prilbou. Ale ten takisto nebol taký dobrý korčuliar ako Juraj.
Kombinácia jeho hokejového myslenia, obrovskej postavy a nôh, ktoré mu brutálne idú a vďaka ktorým má bohovské zábery, je neskutočná. Nikto podobný mi nenapadá. Slafkovský je proste Slafkovský," dodal Lintner v podcaste.