Detroit rozširuje svoje impérium. K Red Wings pribudne ženský tím v PWHL

Zámorskú ženskú hokejovú súťaž PWHL rozšíri nový klub z Detroitu. Liga v stredu oznámila, že bude prvým z potenciálne štyroch nových tímov, ktoré do súťaže pribudnú pred budúcou sezónou.
Výber Detroitu je výsledkom úzkych vzťahov medzi PWHL a rodinou Ilitchovcov, ktorá vlastní okrem iného aj klub Detroit Red Wings.
Zároveň odráža úspech, ktorý liga zaznamenala pri organizovaní štyroch zápasov na neutrálnej pôde v domovskej hale tímu NHL.
„Od začiatku sme cítili vášeň, ktorú toto mesto a štát majú pre hokej a PWHL. Myslím si, že je to pre nás ideálne miesto na rast,“ povedala pre agentúru AP výkonná viceprezidentka pre obchodné operácie Amy Scheerová.
Detroit hostil vôbec prvý zápas PWHL na neutrálnej pôde počas inauguračnej sezóny v roku 2024. Ako bonus PWHL oznámila aj to, že v Detroite sa bude v polovici júna konať draft a odovzdávanie ligových cien.
Po pridaní Detroitu bude mať PWHL deväť tímov. Rozšírenie prichádza rok po prijatí klubov zo Seattlu a Vancouveru. Liga už skôr oznámila, že plánuje expandovať o ďalšie dva až štyri tímy.