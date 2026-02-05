VIDEO: Chromiak v AHL strelil gól aj asistoval, presadil sa aj Mešár

Slovenský hokejista Martin Chromiak prispel gólom a asistenciou k výhre Ontaria nad Tucsonom (5:1) v zámorskej AHL.
Útočník má na konte 35 bodov (16+19) v 44 zápasoch tejto sezóny.
VIDEO: Gól Martina Chromiaka
Šiesty presný zásah v sezóne si pripísal Filip Mešár, ktorého Laval vyhral na Uticou 6:2, Mešár má bilanciu 6+11.
Trojicu bodujúcich Slovákov doplnil obranca Jozef Viliam Kmec, ktorý mal asistenciu pri prehre Hendersonu so San Diegom (4:7).
VIDEO: Gól Filipa Mešára
Tabuľky AHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: