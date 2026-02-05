VIDEO: Chromiak v AHL strelil gól aj asistoval, presadil sa aj Mešár

Martin Chromiak (uprostred) sa teší z gólu
Martin Chromiak (uprostred) sa teší z gólu (Autor: ontarioreign.com)
TASR|5. feb 2026 o 09:44
Bodoval aj Jozef Viliam Kmec.

Slovenský hokejista Martin Chromiak prispel gólom a asistenciou k výhre Ontaria nad Tucsonom (5:1) v zámorskej AHL.

Útočník má na konte 35 bodov (16+19) v 44 zápasoch tejto sezóny.

VIDEO: Gól Martina Chromiaka

Šiesty presný zásah v sezóne si pripísal Filip Mešár, ktorého Laval vyhral na Uticou 6:2, Mešár má bilanciu 6+11.

Trojicu bodujúcich Slovákov doplnil obranca Jozef Viliam Kmec, ktorý mal asistenciu pri prehre Hendersonu so San Diegom (4:7).

VIDEO: Gól Filipa Mešára

Tabuľky AHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

AHL

    dnes 09:44
