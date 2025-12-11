ONLINE: Česko - Slovensko dnes, prípravný zápas hráčov do 18 rokov LIVE

Slovenskí hokejisti do 18 rokov dnes hrajú druhý prípravný zápas proti rovesníkom z Česka.
Slováci v prvom stretnutí dokázali zvíťaziť 2:1, duel sa odohrá v Hodoníne.
Hokej sledujte s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Česko U18 - Slovensko U18 dnes LIVE (hokej, prípravný zápas, štvrtok, NAŽIVO)
Reprezentácia do 18 rokov 2025/2026
11.12.2025 o 13:00
Česko
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Slovensko
Prenos
Trenér Jan Tomajko povolal do Hodonína dosti nezkušenou sestavu s minimem zápasů na mezinárodní úrovni. Akce v Hodoníně je jednou ze dvou akcí osmnáctky. Tu druhou absolvuje ve švýcarském Zuchvwilu na konci tohoto kalendářního roku.
První duel vyzněl lépe pro Slováky. Hosté včera zvítězili 2:1, když o osudu zápasu rozhodla fatální chyba Čechů v rozehrávce potrestaná Patrikem Kováčem rovnou minutu před koncem. Čechům tak byl k ničemu gól debutujícího Olivera Šichtaře, který reagoval na Šimkovu trefu při slovenském oslabení.
Nominace české osmnáctky
Brankáři:
David Veřmiřovský (Pardubice), Matyáš Javorek (Třinec).
Obránci:
Václav Nedorost, Matyáš Schmied (oba České Budějovice), Antonín Pufr (Liberec), Tomáš Čermák (Mladá Boleslav), David Zmrhal (Jihlava), Tadeáš Cífka (Pardubice), Adam Burda (Sparta Praha), Václav Pitter (Škoda Plzeň).
Útočníci:
Petr Hanyš, Ondřej Hrouda (oba Mladá Boleslav), Matěj Ryšavý (Pardubice), David Sedláček (Karlovy Vary), Vojtěch Kubín, Oliver Šichtař (oba Kometa Brno), Jan Hrček, Dominik Řípa (oba Třinec), Josef Holejšovský, Vojtěch Švancar (oba Slavia Praha), Filip Novák (Sparta Praha), Michal Šebesta (Vítkovice).
Česká reprezentační osmnáctka má v Hodoníně před sebou odvetu proti Slovákům. Úvodní buly je stanovené na 13:00.
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 13:00.