Vydarená príprava. Slovenská osemnástka zdolala Česko aj v druhom zápase

Prípravný zápas hráčov do 18 rokov
Česko - Slovensko 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)
Góly: 56. Holejšovský (Burda, Pitter) – 8. Šromovský (Karšay), 36. Karšay, 46. Šromovský (Floriš, Botka).
Zostava SR 18: Hrenák – Botka, Floriš, Stančík, Tóth, Požgay, Černák, Šuranyi – Blahuta, Šimko, Tariška – Šromovský, Karšay, Kováč – Potočka, Lukáčik, Regináč – Ondrejčák, Macák, Brath – Repka. Tréner M. Dendis.
Slovenská hokejová reprezentácia do 18 rokov triumfovala aj v druhom prípravnom zápase nad českými rovesníkmi. V Hodoníne zvíťazila 3:1.
Slováci opäť využili chyby súpera, strelili dva góly po samostatných únikoch, Dvakrát sa presadil útočník Tomáš Šromovský.
Slováci boli nabudení po úspešnom stredajšom súboji. Aj v druhom zápase proti Čechom boli aktívni a v prvej tretine šli do vedenia.
V 8. minúte prepadli domáci v útočnom pásme, Karšay so Šromovským zavelili do rýchleho úniku dvoch na brankára a nezištnú prihrávku prvého menovaného premenil Šromovský na gólovú radosť.
V druhej tretine podržal tím brankár Hrenák viacerými zákrokmi pri českých šanciach. V 36. minúte sa zverencom trénera Martina Dendisa podarilo využiť ďalší únik, tentoraz vo vlastnom oslabení po ľavom krídle so zakončením Karšaya – 0:2.
Tretí gól pridali Slováci v 46. minúte, Florišovu strelu šikovne tečoval Šromovský. Víťazstvo s čistým kontom sa napokon Slovákom nepodarilo dosiahnuť, výborne chytajúceho Hrenáka obral o nulu v 56. minúte Holejšovský.