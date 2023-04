Ďano vyrovnal zápis svojho otca. Jeho blafák rozhodol tretie finále

Tipsport extraliga - finále play-off, 3. zápas

"Aron (Chmielewskii, pozn.) išiel po puk, hodil to stredom a mne to pristálo na hokejke. Potom som už len šliapal, čo to dalo, aby som obrancovi ušiel. Našťastie mi blafák vyšiel a prešlo to popod lapačku," povedal pre ČT Sport.