Česko berie na olympiádu najväčšie hviezdy. Prekvapením je nominácia veterána

Česká hokejová reprezentácia zverejnila nomináciu na ZOH 2026 v Miláne.
Tréner Radim Rulík nominoval na olympijské hry 19 hráčov, ktorí sa v roku 2024 podieľali na zisku zlatých medailí na MS v Prahe.
Medzi vyvolenými tak nechýba ani 40-ročný kapitán Roman Červenka, ktorý sa chytá už na piatu olympiádu.
Základnú šesticu, v ktorej nechýbali hlavné hviezdy súčasného českého hokeja David Pastrňák a Martin Nečas, Rulík nominoval už v polovici júna, dnes v Prahe oznámil ďalších 19 mien. Vo výbere je trinásť hráčov zo zámoria.
Oproti pražskému MS dostali pozvánku napríklad obranca Filip Hronek alebo útočníci Tomáš Hertl a Radek Faksa. Už v prvej "vlne" nominovaného brankára Lukáša Dostála doplnili Karol Vejmelka a Daniel Vladař.
Prekvapením českého výberu je nominovanie obrancu Tomáša Kundrátka. Má 35 rokov, zažil dve predchádzajúce ZOH, šesť MS a Svetový pohár 2016.
Túto sezónu však nehral ani na jednom z turnajov Euro Hockey Tour a nevyčnieval ani v české extralige.
Českí hokejisti začnú olympijský turnaj vo štvrtok 12. februára, keď vstúpia do programu skupiny A zápasom proti Kanade. S Francúzskom budú hrať o deň neskôr a proti Švajčiarsku zakončia prvú časť turnaja.
Víťazi skupín a najlepší tím z druhých miest postúpia do štvrťfinále, zvyšných osem celkov sa stretne v predkole.
Nominácia Česka na ZOH 2026
Brankári: Lukáš Dostál (Anaheim / NHL), Daniel Vladař (Philadelphia / NHL), Karel Vejmelka (Utah / NHL)
Obrancovia: Radko Gudas (Anaheim / NHL), Tomáš Kundrátek (Třinec), Michal Kempný (Brynäs / Švéd.), Jan Rutta (Servette Ženeva / Švajc.), David Špaček (Iowa / AHL), Filip Hronek (Vancouver / NHL), Jiří Ticháček (Kärpät Oulu / Fin.), Radim Šimek (Liberec)
Útočníci: David Pastrňák (Boston / NHL), Roman Červenka (Pardubice), Martin Nečas (Colorado / NHL), Dominik Kubalík (Zug / Švajc.), Jakub Flek (Kometa Brno), Lukáš Sedlák (Pardubice), Ondřej Palát (New Jersey / NHL), Pavel Zacha (Boston / NHL), Tomáš Hertl (Vegas / NHL), David Kämpf (Vancouver / NHL), Ondřej Kaše (Litvínov), Radek Faksa (Dallas / NHL), David Tomášek (Färjestad / Švéd.), Matěj Stránský (Davos / Švajc.)