Veľká strata pre Banskú Bystricu. Najproduktívnejší hráč základnej časti mení dres

Vpravo Carter Turnbull v drese Banskej Bystrice. (Autor: TASR)
TASR|15. apr 2026 o 19:28
Carter Turnbull nastupoval v slovenskej extralige v uplynulých štyroch sezónach.

Najproduktívnejší hráč základnej časti Tipsport ligy v sezóne 2025/2026 Kanaďan Carter Turnbull bude v nasledujúcom ročníku pôsobiť v druhej najvyššej súťaži v Nemecku.

Už bývalý hráč Banskej Bystrice sa dohodol na zmluve s Düsseldorfer EG. Klub o tom informoval na svojej oficiálnej stránke.

Turnbull nastupoval v slovenskej extralige v uplynulých štyroch sezónach. Tri z nich strávil vo farbách Banskej Bystrice.

V základnej časti ročníka 2025/2026 nazbieral v 51 zápasoch 65 kanadských bodov za 32 gólov a 33 asistencií. Stal sa nielen najproduktívnejším hráčom, ale aj najlepším strelcom dlhodobej časti.

V siedmich zápasoch štvrťfinálovej série proti HC Košice mal bilanciu 2+4.

V slovenskej extralige doteraz odohral celkovo 135 zápasov so ziskom 145 bodov (68+77). Pred pôsobením v Banskej Bystrici obliekal dres Zvolena.

