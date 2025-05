Produktívny Kanaďan pokračuje v Banskej Bystrici. Dôležitý krok k stabilite, hovorí generálny manažér

Turnbull prišiel do slovenskej extraligy počas sezóny 2022/2023, v ktorej odohral celkovo 13 zápasov v drese HKM Zvolen. Po nej sa upísal regionálnemu rivalovi z Banskej Bystrice.

Následne zamieril do talianskeho Asiaga v medzinárodnej IceHL, no v januári 2025 sa vrátil pod Urpín.

V banskobystrickom drese potvrdil povesť produktívneho útočníka a do konca sezóny, v ktorej tím vypadol v prvom kole play off so Žilinou, nazbieral 12 bodov (6+6) v 19 zápasoch.

Turnbull je po lotyšskom brankárovi Eriksovi Vitolsovi druhý legionár na súpiske banskobystrického tímu pre sezónu 2025/2026.

V nej sa počet cudzincov, ktorí budú môcť zasiahnuť do zápasu, znížil zo siedmich na šesť.