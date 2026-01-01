ONLINE: Carolina Hurricanes - Montreal Canadiens dnes, základná časť NHL LIVE (Slafkovský)

Carolina Hurricanes - Montreal Canadiens: ONLINE prenos zo zápasu NHL.
Carolina Hurricanes - Montreal Canadiens: ONLINE prenos zo zápasu NHL. (Autor: Sportnet)
1. jan 2026 o 20:00
Sledujte spolu s nami ONLINE prenos zo zápasu NHL: Carolina Hurricanes - Montreal Canadiens.

Hokejisti tímov Carolina Hurricanes a Montreal Canadiens dnes čaká ďalší zápas v základnej časti NHL.

V drese hostí sa tradične predstaví slovenský útočník Juraj Slafkovský.

Kde sledovať NHL v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hokej sledujete spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: Carolina Hurricanes - Montreal Canadiens dnes (hokej, NHL, Juraj Slafkovský, výsledok, piatok, NAŽIVO)

NHL  2025/2026
02.01.2026 o 01:00
Carolina
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Montreal
Prenos
Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu NHL medzi Carolinou Hurricanes a Montrealom Canadiens.

Hurikánom sa na domácom ľade darí, keď uspeli v štyroch z posledných piatich vystúpení – okrem porážky s Floridou si poradili s Columbusom, Philadelphiou, Detroitom a New Yorkom Rangers. Canadiens majú za sebou výborný obrat proti Panthers, keď v poslednej päťminútovke zmazali dvojgólové vedenie a v predĺžení rozhodol kapitán Nick Suzuki.

Dnes budeme sledovať aj slovenského zástupcu v podobe útočníka Juraja Slafkovského, ktorý má na svojom konte 28 bodov (13+15).
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 01:00.

NHL

