Švédsky brankár Minnesoty absolvuje operáciu. Pripravenosť na nový ročník je neistá

Na snímke brankár Minnesoty Filip Gustavsson.
Na snímke brankár Minnesoty Filip Gustavsson. (Autor: TASR/AP)
ČTK|19. máj 2026 o 10:40
ShareTweet0

Po zákroku ho čaká náročná rehabilitácia.

Brankár tímu Minnesota Wild Filip Gustavsson sa po vypadnutí svojho mužstva z play-off NHL podrobí operácii, ktorá by mala vyriešiť jeho dlhodobé problémy s bedrom.

Po zákroku ho čaká náročná rehabilitácia a nie je isté, či bude včas pripravený na začiatok prípravného kempu pred budúcou sezónou zámorskej hokejovej ligy. Informovali o tom predstavitelia Wild.

Generálny manažér Bill Guerin uviedol, že operácia má vyriešiť problémy spôsobené celkovým opotrebovaním a nejde o reakciu na konkrétne zranenie z play-off. Gustavsson podstúpi zákrok čo najskôr.

V základnej časti prišiel 27-ročný švédsky brankár v tíme o pozíciu jednotky, ktorú zaujal nováčik a krajan Jesper Wallstedt.

Ako dvojka vstúpil aj do play-off a vo vyraďovacích bojoch napokon odchytal iba jeden zápas. Do bránky nastúpil v druhom zápase 2. kola, no prehre 2:5 s tímom Colorado Avalanche nezabránil. Minnesota napokon sériu s Avalanche prehrala 1:4.

V klube Gustavsson v októbri podpísal päťročné predĺženie zmluvy na 34 miliónov dolárov, ktoré vstúpi do platnosti od novej sezóny.

V základnej časti aktuálneho ročníka odchytal Gustavsson 49 zápasov s priemerom 2,69 inkasovaného gólu na zápas a úspešnosťou zákrokov 90,3 percenta. Štyrikrát si udržal čisté konto.

Pavúk play-off NHL

NHL

Na snímke brankár Minnesoty Filip Gustavsson.
Na snímke brankár Minnesoty Filip Gustavsson.
Švédsky brankár Minnesoty absolvuje operáciu. Pripravenosť na nový ročník je neistá
dnes 10:40
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»NHL»Švédsky brankár Minnesoty absolvuje operáciu. Pripravenosť na nový ročník je neistá