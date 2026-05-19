Švédsky brankár Minnesoty absolvuje operáciu. Pripravenosť na nový ročník je neistá

Brankár tímu Minnesota Wild Filip Gustavsson sa po vypadnutí svojho mužstva z play-off NHL podrobí operácii, ktorá by mala vyriešiť jeho dlhodobé problémy s bedrom.
Po zákroku ho čaká náročná rehabilitácia a nie je isté, či bude včas pripravený na začiatok prípravného kempu pred budúcou sezónou zámorskej hokejovej ligy. Informovali o tom predstavitelia Wild.
Generálny manažér Bill Guerin uviedol, že operácia má vyriešiť problémy spôsobené celkovým opotrebovaním a nejde o reakciu na konkrétne zranenie z play-off. Gustavsson podstúpi zákrok čo najskôr.
V základnej časti prišiel 27-ročný švédsky brankár v tíme o pozíciu jednotky, ktorú zaujal nováčik a krajan Jesper Wallstedt.
Ako dvojka vstúpil aj do play-off a vo vyraďovacích bojoch napokon odchytal iba jeden zápas. Do bránky nastúpil v druhom zápase 2. kola, no prehre 2:5 s tímom Colorado Avalanche nezabránil. Minnesota napokon sériu s Avalanche prehrala 1:4.
V klube Gustavsson v októbri podpísal päťročné predĺženie zmluvy na 34 miliónov dolárov, ktoré vstúpi do platnosti od novej sezóny.
V základnej časti aktuálneho ročníka odchytal Gustavsson 49 zápasov s priemerom 2,69 inkasovaného gólu na zápas a úspešnosťou zákrokov 90,3 percenta. Štyrikrát si udržal čisté konto.