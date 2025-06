Žilina si udržala kanadského obrancu. Vraciam do krásneho mesta, povedal

„Som nesmierne nadšený, že sa vraciam do krásneho mesta, ktoré poznám. Nebolo to ťažké rozhodnutie. Veľmi dobre poznám tím, zamestnancov, aj mesto Žilina a vzhľadom na sezónu, ktorú sme mali minulý rok a všetku podporu fanúšikov, to bolo jasné. Teším sa na zápasy pred najlepšími fanúšikmi na Slovensku,“ uviedol Miller podľa oficiálnej stránky klubu.