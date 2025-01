Prestupové rošády v extralige. Poprad, Zvolen a Slovan si vymenili troch hráčov

BRATISLAVA. Kluby hokejovej Tipos extraligy HK Poprad, HKM Zvolen a HC Slovan Bratislava zrealizovali výmenu troch hráčov.

Z Popradu zamieril do Zvolena obranca Daniel Brejčák, zo Zvolena sa do Slovana Bratislava vrátil útočník Radovan Bondra a po pôsobení v hlavnom meste sa do materského Popradu vrátil útočník Peter Bjalončík.

Kluby informovali o transakcii na oficiálnych stránkach.