Konrád mal pri zásahu korčuľou šťastie v nešťastí. Mrazí ma z toho, hovorí

Slovenský brankár opísal aj stav tesne po zranení, podľa lekárov mal obrovské šťastie: "Keď som hovoril lekárom, že ma bolí rameno, tak mi odvetili, že môžem byť rád, že je to ´len´ to. Keby som dostal zásah o centimeter nižšie, nemuselo ma bolieť vôbec nič, z čoho človeka mrazí. Nakoniec to teda dopadlo celkom dobre."

Protihráč, ktorý zasiahol Konráda, bol útočník Petr Koukal. "Ja som ten moment nevidel a ani nechcem. Pamätám si to ale dobre. Bol som pri tyčke a pozeral sa do rohu.

Z druhej strany do mňa hráč narazil, pričom ako tam ešte prepadol cez jedného z našich, tak ma zasiahol. Bola to nešťastná náhoda, vraj ma trafil pätou. Ja som si najskôr myslel, že mi praskol nejaký sval, no niekto na mňa zakričal, že je tam krv. Tak som sa to snažil zatlačiť a naraz som cítil, že mám prsty vo vnútri rany.

Spanikáril som, pretože prvé, čo vás napadne, je prerezaná tepna. Spomenul som si na Richarda Zedníka, ktorý si život zachránil tak, že utekal rýchlo na striedačku. Koukal mi písal, keď som sa zobudil po narkóze. Ospravedlňoval sa mi, ale toto sa stáva, určite to nie je jeho vina."

Konráda čaká 23. septembra kontrola na neurológii a na ORL, tam by sa mal dozvedieť, kedy by sa mohol vrátiť: "Najskôr zrejme budem môcť dať dolu nákrčník, s lekármi sa dohodneme na nejakých rehabilitáciách a ľahších tréningoch. Dúfam, že sa vrátim čo najskôr."