Valábik s Rusnákom o MS U20. Otec v šatni nerobí dobrú krv

Slováci na turnaji podávali nevyrovnané výkony. Po úvodných prehrách so Švédskom a Českom vyhrali nad Švajčiarskom a skupinové vystúpenie ukončili tesnou výhrou nad outsiderom z Kazachstanu.

BRATISLAVA. Slovenskí hokejisti do 20 rokov ukončili nedávne pôsobenie na MS U20 2025 na šiestom mieste. Vo štvrťfinále podľahli 3:5 Fínsku, neskoršiemu striebornému medailistovi.

Podobnú skúsenosť s otcom v blízkosti mužstva zažil aj Ondrej Rusnák, bývalý útočník, ktorý reprezentoval aj na pamätnom šampionáte do 20 rokov v Ottawe 2009, kde Slováci obsadili štvrté miesto.

„Myslím si, že mu nepomohla prítomnosť otca, ktorý bol súčasťou všetkých jeho MS do 20 rokov,” uviedol na začiatok debaty k tejto téme Rusnák.

„Otec (Dárius Rusnák - pozn.) bol súčasťou výkonného výboru SZĽH. Týždeň pred šampionátom mu oznámili, že bude vedúcim tímu na MS U20.

Keď mi to povedal, okamžite sme sa pohádali. Ja ako hráč som to nechcel. Otec mal vstupy do kabíny, bol tam priamo s nami,” objasňuje Rusnák.

„Keby som bol Maxim Štrbák, nechcel by som mať otca štyri roky pri sebe. Obzvlášť po tom, čo sa stalo minulý rok, keď jeho chybou prehrali Slováci štvrťfinále,” pokračoval bývalý hokejista.

„Je to každého osobná vec, ale Martina Štrbáka vnímam, ako veľmi angažovaného. So synom určite rozoberá každý jeden zápas a štvrtýkrát mu to asi naozaj neprospelo,” pridal sa Boris Valábik.

Protekčný výber? To je totálna hlúposť

Priamo v Ottawe sa okolo slovenského tímu pohybovali okrem Štrbáka aj ďalší otcovia súčasných juniorských reprezentantov, prezident SZĽH Miroslav Šatan a taktiež Branko Radivojevič.

V tíme Ivana Feneša navyše figurovali hráči ako Kukumberg, Chovan či Tomík. Všetci sú nositelia známych hokejových mien.

„Bol to protekčný výber? Nebol, to je totálna hlúposť. Je úplne logické, že synovia bývalých hráčov vyrastajú na štadióne a stanú sa z nich hokejisti. Ja som zažil to isté,” reagoval na diskusie fanúšikov Rusnák.