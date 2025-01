Prečo Feneš nenahradil Štrbáka? Reprezentujú protekčné deti? (Hokejový BOSS)

„Je až šialené, aká vlna hejtu sa zniesla na obrancu Maxima Štrbáka. Áno, robil chyby, to treba priznať, to sme videli, ale treba si uvedomiť, že to je stále mladý chalan a povedzme si pravdu. Mnoho ľudí písalo, že tam nemal čo robiť, keď toľko chyboval. Je to naozaj tak? Zamyslime sa. Máme lepších? No nemáme. Maxim musí na sebe pracovať, herne aj mentálne, aby podobné zaváhania odstránil,“ konštatoval Rusnák.