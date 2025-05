Zastali si svoju pozíciu. Trenčín predĺžil zmluvu dvom útočníkom

„Obaja sa k nám pripojili v priebehu sezóny 2024/2025. Zastali si svoju pozíciu a boli platní hráči pre mužstvo, čo sa ukázalo aj v rozhodujúcich momentoch play off.

Sú to skúsení slovenskí útočníci a takých si treba v tíme udržať,“ uviedol športový manažér klubu Mário Bližňák.

Počas sezóny sú vždy ochotní podporiť aj našich mladých hráčov či už je to v zápase alebo po tréningu, keď s nimi ochotne zostanú na ľade.

Trenčín postúpil do play off po víťazstve nad Michalovcami v predkole a následne vypadol s Košicami. Bezúch mal vo vyraďovacej časti bilanciu 2+4 v 9 zápasoch.

Bezúch strávil v Trenčíne významnú časť kariéry, no sezónu 2024/2025 začal vo farbách Žiliny, s ktorou v roku 2024 vybojoval postup do extraligy.

Lapšanský začal ročník 2024/2025 vo farbách Nových Zámkov, no v januári zamieril do Trenčína.

Do konca základnej časti v nej odohral 15 zápasov so ziskom 9 bodov (4+4). V 11 dueloch play off mal bilanciu 2+2.