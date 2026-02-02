Tragické incidenty v blízkosti milánskej arény. Polícia zastrelila muža, druhého postrelila

Neďaleko milánskej haly Santa Giulia, kde sa uskutočnia olympijské hokejové zápasy v rámci ZOH 2026, sa za posledný týždeň odohrali dva bezpečnostné incidenty.
Pri prvom z nich policajti zastrelili jedného muža a pri druhom ďalšieho muža vážne zranili. Píšu o tom dnes talianske médiá.
Okolie stanice metra a vlakov Rogoredo je podľa polície oblasťou vyhľadávanou drogovými dílermi. Väčšia policajná prítomnosť bola na mieste viditeľná už na začiatku minulého týždňa.
Práve pri zásahu proti predajcom drog sa stal prvý incident z minulého pondelka, pri ktorom policajt zastrelil muža.
Podľa obhajcov policajta, ktorý čelí vyšetrovaniu prokuratúry, na neho zastrelený muž namieril zbraň. Neskôr sa ukázalo, že zbraň nemohla vystreliť.
Vo vážnom stave sa potom podľa médií nachádza muž čínskeho pôvodu, ktorého polícia postrelila v danej oblasti v nedeľu.
Muž podľa polície najskôr zobral zbraň strážnikovi a potom utekal pred policajnými hliadkami. Keď mu policajné vozidlá pri stanici Rogoredo zablokovali cestu, tak na nich vystrelil, a zasahujúci policajti paľbu opätovali.
Už po prvom incidente polícia posilnila hliadky pri stanici Rogoredo. Na predaj drog v okolí sa miestni obyvatelia sťažujú dlhodobo.
Od stanice bude vychádzať kyvadlová doprava k hale Santa Giulia, ktorá bude slúžiť počas olympijských hier ako hokejový štadión. Hrať tam budú napríklad slovenskí hokejisti.