HC 05 Banská Bystrica



Domáci hokejisti majú zatiaľ výbornú sezónu. V doterajšom priebehu získali 55 bodov a majú negatívne skóre 103:115. Nachádzajú sa na šiestej pozícii, ktorá zaručuje priamy postup do Play off. Dnes sú domáci favoritom.



HC SLOVAN Bratislava



Hostia z Bratislavy jasne ožili po príchode Petra Oremusa. V doterajšom priebehu sezóny získali len 47 bodov a nachádzajú sa na desiatej pozícii. Dnes to budú mať hostia opäť veľmi náročné. Uvidíme ako si poradia.