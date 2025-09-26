ONLINE: HC MONACObet Banská Bystrica - HC Slovan Bratislava dnes, Tipsport liga LIVE (6. kolo)

BANSKÁ BYSTRICA. Hokejisti HC MONACObet Banská Bystrica a HC Slovan Bratislava dnes hrajú zápas 6. kola Tipsport ligy.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: HC MONACObet Banská Bystrica - HC Slovan Bratislava dnes LIVE (hokej, 6. kolo, Tipsport liga, piatok, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
26.09.2025 o 17:30
6. kolo
B. Bystrica
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Slovan Bratislava
Prenos
Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní 6. kola Tipsport ligy medzi mužstvami HC MONACObet Banská Bystrica a HC Slovan Bratislava.
Banská Bystrica sa stala posledným zatiaľ neporazeným tímom aktuálneho ročníka, keď má na svojom konte zisk štrnástich bodov. Pochváliť sa môže rovnako aj najlepšou defenzívou, keď inkasovala iba 7 gólov. Po úvodných víťazstvách 5:1 proti Zvolenu a 6:0 proti Prešovu sa "barani" vytrápili doma s Popradom, napriek tomu dokázali otočiť a zmazať dvojgólové manko. Po dôležitom víťazstve so Žilinou (2:1pp) uspeli aj na ľade Dukly Trenčín 3:4. Medzi popredných hráčov v kanadskom bodovaní patrí útočník Carter Turnbull, ktorý má na svojom konte 8 bodov za 6 gólov a 2 asistencie.
Slovan aktuálne okupuje piate miesto, keď má na konte 10 bodov. V poslednom stretnutí si Bratislavčania poradili s Prešovom 4:0, uspeli aj na ľade Zvolena celkovo 5:4. Jeden z troch triumfov zaznamenali v Spišskej Novej Vsi po výsledku 3:1, keď brankár Kiviaho prišiel o čisté konto až v záverečnej minúte. Najproduktívnejšími hráčmi v tíme sú aktuálne Róbert Varga a Samuel Takáč – obaja po 7 kanadských bodov.
Posledných päť vzájomných zápasov:
Slovan Bratislava 2-3 Banská Bystrica
Slovan Bratislava 5-1 Banská Bystrica
Banská Bystrica 2-3 Slovan Bratislava
Banská Bystrica 2-3 Slovan Bratislava
Banská Bystrica 6-4 Slovan Bratislava
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:30.