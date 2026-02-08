Turnbull hetrikom pokoril rekord Bystrice. Klobúk dole pred ním, hovorí tréner

Hokejisti Banskej Bystrice v sobotňajšom dueli 46. kola Tipsport extraligy potvrdili rolu favorita a na domácom ľade zdolali posledný Prešov 4:1. Výraznú mieru na tomto triumfe nesie produktívny americký útočník Carter Turnbull.
Zaknihoval tretí svoj tohtosezónny hetrik a ako prvý v histórii klubu strelil tridsať gólov v základnej časti najvyššej slovenskej súťaže v jednej sezóne.
Turnbull tak po zápase neskrýval radosť: „Cítim sa super. Mojím cieľom bolo dať v sezóne 30 gólov, takže je skvelé, že sa mi to podarilo už v tomto zápase a hetrik bol už iba čerešničkou na torte.
Teší ma, že som prvý v klube, komu sa podarilo dať 30 gólov v základnej časti. Je to krásne. Avšak v tomto zápase sme si to trochu komplikovali chybami, ktorým sa snažíme vyvarovať, čo bolo miernym sklamaním. Určite tak máme počas najbližšieho týždňa na čom pracovať."
V bystrickej šatni ocenili ako najlepšieho hráča zápasu lotyšského brankára Mareksa Mitensa.
VIDEO: Zostrih zápasu Banská Bystrica - Prešov
„Dostal v šatni prilbu od spoluhráčov, čo je známka, že bol najlepším hráčom zápasu na ľade. Mal veľký podiel na tom, že body zo zápasu s Prešovom máme. Verím, že Carterovi Turnbullovi vydrží zdravie a uhrá si individuálne najlepšiu sezónu, ktorú pravdepodobne už aj teraz má.
Verím, že nám hlavne pomôže v play off svojimi bodmi a prínosom, ktorý má smerom dopredu. Klobúk dole pred ním aj v tomto zápase, keď strelil hetrik,“ pochválil dvoch mužov na ľade banskobystrický kouč Vlastimil Wojnar.
Víťazný gól obstaral za Banskú Bystricu Michal Kabáč. Ani on neskrýval spokojnosť s tromi bodmi, no nevyhol sa ani kritike: „Prvá tretina bola fajn, mali sme dobrý úvod, išli sme do vedenia. Potom sme našťastie pridali ďalšie góly a súperovi sa naopak zo šancí nepodarilo skórovať.
Výkon nebol adekvátny, taký ako by sme si priali. Avšak treba sa tešiť z každej výhry. Hlavným dôvodom nášho víťazstva je aj brankár Mitens, veľký kredit ide jemu a môžeme byť vďační, že sme ho mali dnes v bránke. Carter Turnbull je tu od toho, aby dával góly, sype mu to a spravil i rekord v počte gólov tu v Banskej Bystrici. Nech sa mu darí, všetci tomu budeme len radi.“
Pokým sa Banskobystričania vyšplhali na štvrté miesto v tabuľke a na šiesty Poprad navýšili náskok na šesť bodov, Prešovčania sú v odlišnej situácii. Po dueli pod Urpínom už s istotou obsadia poslednú priečku po základnej časti najvyššej súťaže a čaká ich baráž o udržanie sa v extralige.
„Myslím si, že sme hrali celkom dobrý hokej, ale nestačilo to. Prehrávali sme 0:3, ťažko sa nám presadzuje a to nás stojí všetky zápasy. Nepremenili sme úvodné šance, ťažko sa nám dávajú góly. Aj ja som išiel sám na bránku a nedal som gól, čiže je to také kostrbaté.
Máme siedmu prehru v rade, musíme sa dobre nachystať na baráž a byť na ňu poriadne pripravení,“ prezradil útočník Prešova Adrián Valigura, ktorý sa ako jediný z tímu gólovo presadil na banskobystrickom ľade.