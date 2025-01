Banskej Bystrici pomáha Detva. Popradský kouč vyvodí dôsledky za neoprávnený štart Urbánka

„Hráči z Detvy mali celkom slušné striedania a sme radi, že spolupráca s Detvou funguje. Keď budeme mať k dispozícii viac hráčov, tak Detve radi pomôžeme, ale zatiaľ to je jednostranná pomoc, za čo sme vďační. Boríme sa s tým celú sezónu, každé mužstvo má podobné problémy a samozrejme, riešime to.

"Bol to ťažký zápas. Chýba nám veľa hráčov, ale mám veľkú radosť z celého mužstva, že sa každý k tomu postavil správne a urvali sme dva body. Chceli sme tri, ale v takej vyrovnanej lige sme dnes radi aj za dva.

Pri tom góle sme si to „Chicom“ pekne vymenili, a ten to trafil. Ja by som chcel v každom zápase viac, no som rád, že sme vyhrali 2:1, rozhodli v predĺžení, keď som bol na ľade. Sme radi, že z Detvy prišli chlapci a hrali naozaj dobre.“

Popradčanom sa nedarí. Prehrali piaty duel za sebou a sú na deviatej priečke. Pod Urpínom sa dokázal presadiť z bekhendovej dorážky iba Markus Suchý. Aj on videl príčiny prehry v nepremieňaní šancí:

„Bol to vyrovnaný hokej, rozhodli malé veci. Boli sme nedôslední v zakončení. Trápime sa v tomto ukazovateli už viac zápasov. Momentálne nás toto stojí body. Škoda, že kontaktný gól neprišiel skôr, mohol to byť iný zápas. Treba sa z toho poučiť. Musíme sa viac tlačiť do bránky, byť dôraznejší. Herne je to už lepšie, len musíme nejaké veci ešte doladiť.“