Bystričania sa na zrekonštruovanom štadióne dočkali výhry. Pomohol nový kapitán

"Konečne sme vyhrali po dlhom čase. Sme za to radi. Musíme však na túto výhru nadviazať a získavať ďalšie body. Tie sú totiž veľmi dôležité na to, aby sme v tabuľke poskočili vyššie. Každý bod hrá rolu.

V súboji s Novými Zámkami bol dôležitý aj druhý gól nového kapitána Banskej Bystrice Chasea Bergera. Ten mal "céčko" na hrudi po zranenom Ivanovi Ďatelinkovi.

"Je to skvelý pocit mať na sebe kapitánske céčko. Viem, že skutočný kapitán je ´Ďateľ´ a je skvelý líder. Mišo Kabáč je taktiež skvelý líder. Bolo to pekné gesto, ale to céčko som len zahrieval pre hráčov, ktorým to patrí," priznal po stretnutí Berger.

Tešil ho nielen gól, ale najmä víťazstvo: "Snažil som sa robiť to, čo robím vždy - hrať tvrdo a spraviť všetko pre tím. Podali sme dobrý výkon. Musíme pokračovať v takomto smere. Je jasné, že jednou výhrou sa nezmení všetko, ale môžeme sa pohnúť ďalej.

Pri mojom góle som dostal dobrú prihrávku od Nikitu, snažil som sa držať pravidla: Vystrel a gól príde. Mal som pri tom aj veľa šťastia."

Kľúčový tretí banskobystrický gól s prívlastkom víťazný strelil po parádnej prihrávke Gilberta Gabora útočník Miloš Bubela. Ani on neskrýval radosť z prvých domácich bodov v sezóne:

"Konečne sme to prelomili. Vravel som už minule, že stupňujeme naše výkony, štruktúru hry i to, ako sa správame na ľade. Disciplína bola tiež na vysokej úrovni. Musíme v tom pokračovať a stupňovať ešte náš výkon.

Všetci čakali na túto výhru na domácom štadióne a podarilo sa, čo nás teší. Som hlavne rád, že sme dali góly a dosiahli aj ten víťazný zásah. Je jedno, kto ho dal. Potrebovali sme v prvom rade výhru.