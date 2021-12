Droppa sa na lavičke Banskej Bystrice konečne dočkal: Veril som od rána

BANSKÁ BYSTRICA. Hokejistom Banskej Bystrice sa podarilo na tretí pokus vyhrať prvý domáci zápas v aktuálnej sezóne 2021/2022. V 25. kole Tipos extraligy zdolali pod Urpínom Nové Zámky 3:2.

Droppa: Bolo to napínavé

Je to zároveň prvá výhre Ivana Droppu v pozícii hlavného trénera, keď 1. decembra nahradil odvolaného fínskeho kouča Tuukku Poikonena.

„Táto výhra chutí skvele. Som hrdý na mužstvo, dodržiavalo všetky pokyny, ktoré sme si povedali. Všetci hráči makali naplno.

Bolo to napínavé až do konca, ale o to je to krajšie. Pre mňa je to prvé víťazstvo v pozícii hlavného trénera Banskej Bystrice, čo ma nesmierne teší.