Bystrica otáča sériu s Košicami. Najlepší hráč ušiel obrane a Riečický bol bezmocný

Tipsport liga - 3. zápas štvrťfinále
HC MONACObet Banská Bystrica – HC Košice 4:3 pp (0:0, 1:3, 2:0 – 1:0)
Góly: 36. Kabáč (Kukuča, Valach), 49. Stránský (Turnbull, Faith), 53. Myklucha (Šoltés, Michalčin), 75. Turnbull (Lee, Rabčan) - 30. Repčík (Šedivý, Jellúš), 30. Petráš (Šedivý), 37. Petráš (Mikúš, Repčík).
Rozhodovali: Snášel ml., Klejna – Pribula, Gegáň, vylúčení na 2 min: 4:7, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0
Diváci: 2769
Banská Bystrica: Rabčan – Lucas, Galipeau, Lee, Stránský, Michalčin, Česánek – Zigo, M. Valach, Kabáč – Turnbull, Myklucha, Faith – Kukuča, Tomka, Šoltés – Gron, Ondrušek, Jasenec – Buc
Košice: Riečický – Bučko, Rosandič, Ferenc, Šedivý, A. Bartoš, Dachnovskij, Deyl – Lamper, Havrila, Rogoň – Krivošík, Jellúš, Chovan – Mikúš, Repčík, Petráš – Plochotník, Kohút, Liščinský:
/stav série: 2:1/
Hokejisti HC MONACObet Banská Bystrica zdolali v treťom štvrťfinálovom zápase play off Tipsport ligy HC Košice 4:3 po predĺžení.
V sérii hranej na štyri víťazné duely sa ujali vedenia 2:1. Štvrté stretnutie je na programe v pondelok opäť na ľade Banskej Bystrice.
Vo všetkých troch doterajších súbojoch sa rozhodovalo v nadstavenom čase. Tímu z východu republiky chýbal v zostave útočník Mário Lunter, dvoma gólmi sa blysol Šimon Petráš.
Domáci nastúpili už s kapitánom Michalom Kabáčom, ktorý v druhom zápase nehral pre trest. Rozhodujúci gól dal v 75. minúte Carter Turnbull.
Prvá bezgólová tretina bola viac o taktike, Bystričania v nej nevyužili vyše 20 sekundovú presilovku o dvoch hráčov.
Skóre duelu otvorili hostia v polovici stretnutia z presilovky Repčíkom spoza kruhu a druhý gól pridali o 57 sekúnd neskôr z úniku Petráša.
Domáci v 36. minúte znížili na 1:2 v presilovke po strele Kukuču z kruhu a miernom teči Kabáča, lenže aj na tento zásah ´oceliari´ rýchlo odpovedali, keď o 77 sekúnd sa k vyrazenému puku dostal Petráš a z otočky ho poslal i so šťastím do bránky.
V tretej tretine Turnbull z ostrého uhla prekvapil Riečického a Stránský doklepol puk na čiare. Na 3:3 potom vyrovnal rýchly Myklucha z pravej strany, keď si dorazil puk po vlastnej strele a išlo sa do predĺženia.
V ňom mali viac šťastia Bystričania, keď v 75. minúte prešiel cez Bučka Turnbull a pokoril Riečického.
