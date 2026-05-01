Zvolen získal hráčov z Popradu. Má za sebou vydarené sezóny, hovorí Čierny o útočníkovi

Do kádra hokejistov HKM Zvolen pribudli útočník Aurel Nauš a obranca Ladislav Romančík.
Obaja pôsobili v uplynulej sezóne v HK Poprad. Zvolenský klub informoval o nových akvizíciách na svojej oficiálnej stránke.
Dvadsaťosemročný Nauš má za sebou životnú sezónu, v ktorej si vybojoval reprezentačné pozvánky a vytvoril si osobné maximum v počte kanadských bodov.
Odohral celkovo 65 zápasov, v ktorých dosiahol bilanciu 13 gólov a 26 asistencií. Pred príchodom do Popradu hral v slovenskej extralige aj za Detvu, Prešov a Liptovský Mikuláš.
Tridsaťročný Romančík má za sebou ročník, ktorý mu poznačili zdravotné problémy. Pre otras mozgu vynechal viacero zápasov a napokon nastúpil iba do 14 zápasov.
„Aurel je útočník, ktorý dokáže tvoriť hru a byť silný s pukom. Má za sebou dve veľmi vydarené sezóny a veľmi sa nám páčil aj v play off, keď potvrdil svoju kvalitu.
Veríme, že na tieto výkony nadviaže aj u nás a pomôže na ofenzívnej strane klziska. Laco Romančík je typ hráča, ktorý prináša dôraz do defenzívy a vďaka svojim fyzickým parametrom dokáže efektívne čistiť priestor pred bránkou.
Takýto typ obrancu sme hľadali do nového tímu,“ konštatoval člen športovej rady HKM Zvolen Ladislav Čierny.
