Zvolen získal hráčov z Popradu. Má za sebou vydarené sezóny, hovorí Čierny o útočníkovi

Na snímke vľavo Aurel Nauš.
Na snímke vľavo Aurel Nauš. (Autor: TASR)
TASR|1. máj 2026 o 22:28
Zmluvu podpísali útočník Aurel Nauš a obranca Ladislav Romančík.

Do kádra hokejistov HKM Zvolen pribudli útočník Aurel Nauš a obranca Ladislav Romančík.

Obaja pôsobili v uplynulej sezóne v HK Poprad. Zvolenský klub informoval o nových akvizíciách na svojej oficiálnej stránke.

Dvadsaťosemročný Nauš má za sebou životnú sezónu, v ktorej si vybojoval reprezentačné pozvánky a vytvoril si osobné maximum v počte kanadských bodov.

Odohral celkovo 65 zápasov, v ktorých dosiahol bilanciu 13 gólov a 26 asistencií. Pred príchodom do Popradu hral v slovenskej extralige aj za Detvu, Prešov a Liptovský Mikuláš.

Tridsaťročný Romančík má za sebou ročník, ktorý mu poznačili zdravotné problémy. Pre otras mozgu vynechal viacero zápasov a napokon nastúpil iba do 14 zápasov.

„Aurel je útočník, ktorý dokáže tvoriť hru a byť silný s pukom. Má za sebou dve veľmi vydarené sezóny a veľmi sa nám páčil aj v play off, keď potvrdil svoju kvalitu.

Veríme, že na tieto výkony nadviaže aj u nás a pomôže na ofenzívnej strane klziska. Laco Romančík je typ hráča, ktorý prináša dôraz do defenzívy a vďaka svojim fyzickým parametrom dokáže efektívne čistiť priestor pred bránkou.

Takýto typ obrancu sme hľadali do nového tímu,“ konštatoval člen športovej rady HKM Zvolen Ladislav Čierny.

Na snímke hráči Popradu.
Na snímke hráči Popradu.
