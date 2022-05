Apríl v NHL: Rekord vytvoril aj Černák. Kto bol najlepší, najhorší a kto mal smolu?

NEW YORK. V uplynulom mesiaci sa v NHL odohralo 231 zápasov.

Asi nikto by si si nestavil na to, že najviac gólov v zápase strelí posledný Montreal. Stalo sa to v poslednom dueli proti Florida Panthers. Najlepšiemu tímu základnej časti nasúkal kanadský tím desať gólov. Táto hranica bola pokorená len tretíkrát v sezóne.

V zápasoch Floridy padalo vskutku veľa gólov. Zápasy s najväčším počtom gólov v apríli: