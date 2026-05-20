Čistky v Jersey minuli šéfa striedačky. Nemec bude mať naďalej rovnakého trénera

Kanaďan Sheldon Keefe bude naďalej hlavným kormidelníkom hokejistov New Jersey Devils.
Sunny Mehta, nový generálny manažér klubu, v ktorom pôsobí aj Slovák Šimon Nemec, spravil viacero reštrukturalizačných zmien, no pozíciu hlavného kouča sa rozhodol nemeniť.
V tíme však skončil tréner brankárov Dave Rogalski a asistenta Sergeja Brylina preradili na inú pozíciu.
Pre 45-ročného Keefeho išlo o druhú sezónu na lavičke „diablov“, počas ktorej sa jeho tímu nepodarilo postúpiť do play off, čo stálo pozíciu generálneho manažéra Toma Fitzgeralda, ktorého nahradil Mehta.
Ten si na post svojho asistenta najal Bradena Bircha, s ktorým spolupracoval pri dvoch tituloch s Floridou Panthers.
New Jersey obsadilo v tomto ročníku zámorskej NHL 13. miesto vo Východnej konferencii so ziskom 87 bodov.
V prvej Keefeovej sezóne získalo o štyri body viac a postúpilo do vyraďovacej fázy, kde však vypadlo v prvom kole s Carolinou Hurricanes, pripomenula agentúra AP.