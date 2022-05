Zlomí Toronto kliatbu a postúpia Slováci? Predpovede prvého kola play off NHL

NEW YORK. V noci z pondelka na utorok sa v NHL začne play off sezóny 2021/22. V bojoch o Stanley Cup sa predstaví šestnásť najlepších mužstiev základnej časti.

Redaktori blogu Oh my Hockey sa každoročne púšťajú do predpovedí jednotlivých sérií play off. V nasledujúcich riadkoch krátko zanalyzujú každú z nich a pokúsia sa správne odhadnúť meno postupujúceho i výsledok, ktorým prejde do ďalšieho kola.

Postupový kľúč bol rovnaký, ako v uplynulých rokoch. Do play off postúpili prvé tri tímy z každej divízie. Do osmičky doplnili zoznam po dva tímy, ktoré získali tzv. voľnú kartu.

V prvom kole na seba narazia víťaz základnej časti - Florida Panthers - a Washington Capitals, ktorí sa do play off prebojovali z poslednej postupovej priečky Východnej konferencie.

Šimon Čop: Florida vyhrá 4:1.

Poznáte to klišé - ofenzíva vyhráva zápasy, defenzíva trofeje. Panthers sú pre mňa tímom, ktorý by to mohol zmeniť. Nemali by sme ich vnímať len ako rýdzo ofenzívne mužstvo. V zadných radoch majú vynikajúcich bekov ako Aarona Ekblada či MacKenzieho Weegara. No ich ofenzívna produkcia má potenciál narobiť v zadných radoch Capitals katastrofu a úprimne si myslím, že sa to aj stane. Washington vnímam v posledných dvoch-troch rokoch ako jedno z najpreceňovanejších mužstiev NHL.

Samuel Grega: Florida vyhrá 4:1.

Žiadny tím nezískal doma viac bodov ako Florida a žiadny tím nezískal viac bodov vonku ako Washington. Florida mala v základnej časti najlepší útok, a aj keď ten nie vždy vyhráva play off, malo by to stačiť. Brankárom Washingtonu neverím, že by dokázali zastaviť floridský útok. Táto séria má potenciál na to, aby v nej padalo najviac gólov.

Samuel Tirpák: Washington vyhrá 4:3.

Florida je na papieri silnejší tím vo všetkých ohľadoch, no obidva tímy majú otázniky v bránke. Florida nevyhrala kolo v play off od roku 1996, keď postúpila do finále, a aj keď je to o pomaly desať rokov viac než je séria Toronta, nie je na nich až taký tlak. Washington po pohári v roku 2018 nepostúpil cez prvé kolo a verím, že skúsení veteráni v kabíne toho majú už plné zuby. Florida vyhrala Prezidentovu trofej, no mám pocit, že Washington prekvapí a Vítek Vaněček potvrdí rolu jednotky Caps. Bobrovskému osobne veľmi neverím.

Daniel Vágner: Florida vyhrá 4:2.

Florida byla během uzávěrky přestupů velmi aktivní, což značilo, že Panthers chtějí udělat v play-off nějaký úspěch. Jejich prvním soupeřem jsou Washington Capitals, které vede nestárnoucí Alex Ovečkin. A přestože ruská mašina se zdá nezastavitelná, o celých Capitals se to stejné říci nedá a tým se zdá letos vcelku průměrný. Washington bude klást odpor, ale Panthers mají dle mého názoru na papíře silnější kádr.