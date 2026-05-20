NHL zamietla odvolanie. Vegas príde o voľbu v drafte a Tortorella zaplatí pokutu

Vedenie zámorskej hokejovej NHL zamietlo odvolanie Vegas Golden Knights ohľadom trestu za prístup k médiám, pre ktorý prišli šampióni zo sezóny 2022/2023 o voľbu v druhom kole tohtoročného draftu a tréner John Tortorella dostal pokutu 100-tisíc dolárov.
Informovala o tom agentúra AP na základe dvoch anonymných zdrojov, profiliga ešte výsledok odvolania nepotvrdila.
Tortorella po piatkovom víťazstve Vegas na ľade Anaheimu (5:1), ktorým Golden Knights spečatili postup do finále Západnej konferencie, neprišiel na pozápasové stretnutie s novinármi.
Klub zároveň nesprístupnil šatňu v súlade s pravidlami, na ktorých sa dohodli NHL a hráčska asociácia NHLPA.
Strata práva voľby v druhom kole draftu je najprísnejší trest za porušenie prístupu k médiám v histórii NHL.
„Premeškali sme skvelú príležitosť spojiť sa s našimi fanúšikmi a podeliť sa s nimi o víťazstvo v sérii play off. Nemáme žiadne iné vysvetlenie. Mýlili sme sa a môžem vás uistiť, že sa to už nezopakuje,“ povedal generálny manažér klubu Kelly McCrimmon.
Golden Knights začnú v noci na štvrtok finále Západnej konferencie na ľade Colorada Avalanche.