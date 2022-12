Strelil najrýchlejší hetrik Floridy. Barkova uznáva aj Slafkovského parťák

Druhý presný zásah padol počas presilovej hry a so 67 gólmi je lídrom v tejto štatistike v tíme Panthers.

NEW YORK. Fínsky hokejista Aleksander Barkov zaznamenal v NHL hetrik pri triumfe Floridy nad Montrealom 7:2. Dvadsaťsedemročný útočník ho dosiahol za 15:22 minúty duelu proti tímu Juraja Slafkovského a bol najrýchlejší v klubovej histórii.

"Je to jednoduchšie, keď hráte s naozaj dobrými hráčmi a prihrajú vám do šance. Bol som draftovaný touto organizáciou a som tu od prvého dňa. Toto je miesto, kde chcem byť, takže pre mňa veľa znamená byť na akomkoľvek zozname rekordov. Som poctený," povedal Barkov pre oficiálnu klubovú stránku po prekonaní Scotta Mellanbyho.

Jeho výkon vyzdvihol aj tréner Paul Maurice: "On dokáže zmeniť celú hru. Dosiahol päť bodov, no stále to nie je z jeho strany všetko. Dokáže zvládnuť dôležité vhadzovania počas oslabení alebo presilových hier a pomôcť tímu."

VIDEO: Pozrite si hetrik Aleksandra Barkova