Keď hral za Nitru, hovorili, že je tlačenka. Sýkora je dobrý chlapec a ťažný kôň

„Klub New York Rangers si zo 63. miesta vyberá Adama Sýkoru."
Tieto slová zazneli pred štyrmi rokmi v aréne Bell Centre v Montreale len niekoľko hodín po tom, čo si Canadiens vybrali z prvého miesta Juraja Slafkovského.
Hneď za ním nasledoval Šimon Nemec do New Jersey a v prvom kole bol draftovaný aj Filip Mešár, ktorého si vybral tiež Montreal.
Sýkora bol prvým výberom Rangers. Už tento krok znamenal, že s ním počítajú a majú plán.
Ten sa naplnil v noci na štvrtok, mladý Slovák odohral prvý zápas v NHL. New York Rangers prehrali na ľade Toronta 3:4.
Je neuveriteľný, chválil ho tréner
Sýkora debutoval v kolíske hokeja. Na drese mal číslo 38 a hral v útoku s Vincentom Trocheckom a Willom Cuyllem.
Stal sa 99. Slovákom, ktorý si pripísal aspoň jeden zápas v najlepšej lige sveta.
„Akonáhle som vstúpil na ľad, bol to trochu stres. Chcel som si užiť daný moment. Bolo to prvý aj posledný raz. Som veľmi vďačný za túto príležitosť,“ povedal Sýkora.
Jeho premiéra bola očakakávaná. New York Rangers nemajú vydarenú sezónu a v tabuľke Východnej konferencie sú na poslednom mieste.
Sýkora je už trinásty hráč, ktorého klub počas rozbehnutej sezóny povolal z AHL do prvého tímu, a štvrtý, ktorý odohral premiérový zápas v NHL.
Prichádzal v dobrej forme. V posledných 14 zápasoch na farme nazbieral 11 bodov. V mužstve Hartford Wolf Pack patril medzi opory.
VIDEO: Adam Sýkora na tréningu Rangers
V 62 zápasoch strelil 12 gólov, najviac v kariére, a získal 29 bodov. Je tretí najproduktívnejší hráč tímu.
To, čo ho dostalo do NHL, nie je produktivita, ale tvrdá práca, nikdy nekončiaca energia a skvelé korčuľovanie.
Stal sa jedným z najspoľahlivejších defenzívnych útočníkov Hartfordu.
Platný bol najmä v oslabeniach, kde nazbieral štyri body za tri góly a jednu asistenciu. V týchto štatistikách patrí medzi najlepších hráčov v AHL.
„Pri hre v oslabení je neuveriteľný," povedal o ňom tréner Hartfordu Grant Potulny.
„Ak vedieme o gól pred koncom zápasu, niet pochýb, že pôjde na ľad v prvom páre a dohrá zápas do víťazného konca."
Na debut čakal tri sezóny. V tej prvej po drafte hrával v slovenskej extralige za Nitru a na konci ročníka sa presunul do AHL, kde pôsobil doteraz.
„Tímu chcem priniesť energiu, trochu šťavy a byť dobrý vo forčekingu," sľuboval pred prvým zápasom v NHL.
Hoci bol v Hartforde druhý najmladší, patril medzi skúsených hráčov. Na farme odohral už 201 zápasov so ziskom 82 bodov.
Ďalšie nateraz nepridá.
Vysnívaná sezóna
Adam Sýkora je rodákom z Piešťan. Aby mohol ako mladík hrať hokej za Nitru, vstával ráno o piatej a cestoval sám do školy v krajskom meste.
Jeho otec Roman je bývalý slovenský hokejista a v súčasnosti generálny manažér juniorskej reprezentácie.
„Keď som hrával za Nitru, hovorili mi, že som tlačenka, že som sa tam dostal, lebo mám otca trénera. Po mentálnej stránke ma to však posunulo. Beriem to ako motiváciu, aby som tým ľuďom ukázal, že som si to zaslúžil tvrdou drinou," hovoril v minulosti.
Pred sezónou 2021/22 vyhral s partiou okolo Juraja Slafkovského a Šimona Nemca striebro na Hlinka-Gretzky Cupe.
Bol to štart do životného ročníka.
Za Nitru potom odohral kompletnú základnú časť aj play-off. S tímom sa radoval zo zisku striebra.
V jednej sezóne si obliekol dres reprezentácie hneď na dvoch veľkých podujatiach – na MS do 18 rokov, kde pomohol Slovensku vybojovať postup do elitnej divízie, aj na juniorskom šampionáte.
Tréner Craig Ramsay ho v máji prekvapivo nominoval aj na seniorské MS vo Fínsku. Mal iba 17 a na prilbe nosil košík.
Na turnaji odohral šesť zápasov, získal tri body. Gólovo sa presadil do siete Talianska a v štvrťfinále proti Fínsku.
„Bola to vysnívaná sezóna, na ktorú nezabudnem do konca života," povedal.
Na svetovom šampionáte si zahral aj vlani vo Švédsku. Pozvánku na olympijské hry v Miláne 2026 nedostal, bol prvým náhradníkom.
„Beriem to ako motiváciu ukázať, že môžem byť lepší. Každý deň ma to ženie do tvrdšej práce, do maximálneho úsilia, aby som sa tam možno o štyri roky dostal," uviedol.
Najlepší človek, akého poznám
Keď prišiel prvýkrát do New Yorku na predsezónny kemp Rangers, nevedel sa vyrovnať s tým, že sedí vedľa hviezd NHL, trénuje s nimi a má možnosť sa s nimi rozprávať.
Za úspech považoval aj to, keď v prípravnom zápase nastúpil v zaplnenej Madison Square Garden a na sebe mal ikonický dres „jazdcov".
Už v mladosti si uvedomil, čo ho môže vyniesť do NHL.
„Keď raz nastúpim za Rangers, bude to pravdepodobne v tretej či štvrtej lajne. Moja hra stojí na defenzíve, tvrdej práci v útočnom pásme a chuti ísť do kontaktu. Navyše si cením každú minútu v oslabení. To je môj profil hráča a s tým idem do boja o miesto v tíme," vysvetľoval počas MS v hokeji 2025.
Zámorských expertov, ktorí viackrát písali o jeho pracovitosti, zaujal už na prvých tréningoch.
Skaut Tony Ferrari z The Hockey News o Sýkorovi napísal, že nemá toľko ofenzívneho talentu, ale označil ho za „workhorse“ – ťažného koňa, hráča, ktorý na ľade vždy odpracuje najviac.
Dodal, že kedykoľvek vkročí na ľad, vždy sa dá spoľahnúť, že na ňom odvedie stopercentný výkon.
Tieto slová potvrdil aj pri debute v NHL. Odohral 18 striedaní a 13:33 min. Sedemkrát vystrelil, z toho trikrát na bránu, pripísal si dva bloky aj dve mínusky. Premiérové body v NHL nezaknihoval.
„Tvrdá práca je jediný spôsob, ako sa zlepšovať," zvykne hovoriť. Vždy má pritom úsmev na perách.
Spoluhráči ho označujú výrazom „good guy", čo v preklade znamená dobrý chlapec.
Snaží sa byť rovnaký v kabíne, na ľade, medzi novinármi aj fanúšikmi. Nikdy neodmietne žiadosť o rozhovor či podpis pre fanúšika.
Pred každým zápasom má rituál - pomodlí sa. Je silno veriaci a tiež takmer nikdy nenadáva.
„Je to azda najlepší človek, akého som v živote spoznal," povedal o ňom český spoluhráč Jaroslav Chmelář, ktorý sa v zámorí stal jeho najlepším priateľom.
Spoločne bývali v Hartforde aj počas tripov po klziskách súperov. Sýkora sa staral o raňajky a obed, Chmelář o večeru. Spoločné jedlo im v zámorí pripomínalo domov.
„Už na začiatku sezóny sme snívali o tom, že si spolu zahráme za Rangers,“ dodal Chmelář.
Teraz si sen spoločne naplnili.
