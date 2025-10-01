Poprad oznámil koniec. Ligu opúšťa jeden z najlepších brankárov za posledné roky

Adam Vay
Adam Vay (Autor: TASR)
TASR|1. okt 2025 o 12:41
ShareTweet0

V Poprade končí aj kanadský útočník.

POPRAD. Hokejový klub HK Poprad rozviazal zmluvy s dvojicou hráčov Adamom Vayom a Tylerom Wongom. „Kamzíci“ o tom informovali v stredu na svojej oficiálnej webovej stránke.

Maďarský brankár Vay pôsobil v Poprade tretiu sezónu, v uplynulých ročníkom patril k najlepším gólmanom v najvyššej slovenskej súťaži.

V aktuálnom ročníku odchytal päť stretnutí s bilanciou jedno víťazstvo a štyri prehry, priemerom 4,25 inkasovaného gólu na zápas a 89,1-percentnou úspešnosťou zásahov.

Útočník Wong nastúpil v piatich dueloch, v ktorých nebodoval a pripísal si šesť mínusových bodov.

„Chcel by som poďakovať Adamovi aj Tylerovi za ich odvedené služby. Rozhodli sme sa pre zmeny, keďže nie sme spokojní s herným prejavom ani s výsledkami tímu.

Aktívne pracujeme na náhradách, noví hráči by mali prísť už v priebehu tohto týždňa,“ povedal športový riaditeľ klubu Július Koval.

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

Adam Vay
Adam Vay
Poprad oznámil koniec. Ligu opúšťa jeden z najlepších brankárov za posledné roky
dnes 12:41
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»Slovensko»Tipsport liga»Poprad oznámil koniec. Ligu opúšťa jeden z najlepších brankárov za posledné roky