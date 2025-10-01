Poprad oznámil koniec. Ligu opúšťa jeden z najlepších brankárov za posledné roky

POPRAD. Hokejový klub HK Poprad rozviazal zmluvy s dvojicou hráčov Adamom Vayom a Tylerom Wongom. „Kamzíci“ o tom informovali v stredu na svojej oficiálnej webovej stránke.
Maďarský brankár Vay pôsobil v Poprade tretiu sezónu, v uplynulých ročníkom patril k najlepším gólmanom v najvyššej slovenskej súťaži.
V aktuálnom ročníku odchytal päť stretnutí s bilanciou jedno víťazstvo a štyri prehry, priemerom 4,25 inkasovaného gólu na zápas a 89,1-percentnou úspešnosťou zásahov.
Útočník Wong nastúpil v piatich dueloch, v ktorých nebodoval a pripísal si šesť mínusových bodov.
„Chcel by som poďakovať Adamovi aj Tylerovi za ich odvedené služby. Rozhodli sme sa pre zmeny, keďže nie sme spokojní s herným prejavom ani s výsledkami tímu.
Aktívne pracujeme na náhradách, noví hráči by mali prísť už v priebehu tohto týždňa,“ povedal športový riaditeľ klubu Július Koval.