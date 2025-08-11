Adam Ružička: Incident s drogami mi zmenil život, spadol som na dno. Teraz chce pomáhať mladým ľuďom

BRATISLAVA. Rok a pol po tom, čo jeho kariéru takmer zničilo kontroverzné video s bielym práškom, sa Adam Ružička rozhodol prvýkrát otvorene prehovoriť.
Slovenský hokejista v podcaste Boris a Brambor opísal obdobie, ktoré označil za úplné dno, a zároveň priznal, že ho táto skúsenosť zmenila od základov.
Dnes tvrdí, že chce byť príkladom pre mladých ľudí a ukázať im, že aj z najťažších životných situácií sa dá postaviť na nohy.
„Chcem chodiť a rozprávať svoj príbeh. Chcem byť živým príkladom toho, čo robiť a hlavne čo nerobiť,“ hovorí 25-ročný útočník.
Video, po ktorom sa mu zrútil svet
Život sa mu zmenil vo februári 2024. Na svojom Instagrame vtedy zverejnil krátke video, na ktorom bol viditeľný biely prášok usporiadaný do čiary, kreditná karta a fľaša alkoholu.
Ružička sa na zázname usmieva a následne si do úst vloží malú ampulku s podobným práškom.
VIDEO: Incident Adama Ružičku zachytený na sociálnych sieťach
Video bolo na sociálnej sieti len niekoľko minút, no stačilo to. Fanúšikovia a novinári ho stihli stiahnuť a zdieľať. Krátko nato sa začalo šíriť na sociálnych sieťach a dostalo sa do médií po celom svete.
„Video bolo dno. Najväčšie dno, na ktoré som mohol spadnúť. To bola bodka za tým, čo sa dialo. Koniec kapitoly,“ priznáva Ružička po čase.
Krátky záznam uverejnil nechcene. Po zverejnení mu okamžite zvonil telefón – volali mu priatelia, spoluhráči aj rodina.
„Najskôr som to chcel pred rodinou zjemniť, ale keď mi otec a rodina písali, aby som s tým niečo začal robiť, pochopil som, že to je naozaj koniec.“
Ružička dnes otvorene priznáva, že problémy mal už dávno pred incidentom, no nechcel si ich pripustiť.
„Na začiatku si človek myslí, že je to iba zábava. Vždy po zápase som si dal víno alebo pivo, aby som zabudol na problémy, na nevydarený zápas. Potom sa to začalo kopiť,“ opisuje.
Situácia začala podľa jeho slov eskalovať po tom, čo naskočil do NHL. Začal hrávať v drese Calgary Flames a darilo sa mu. Zrazu sa z prvého útoku presunul do štvrtej formácie a čas na ľade mu klesal.
Mnohým rozhodnutiam trénerov ani dnes nerozumie a sám nevie, prečo sa pohyboval zostavou aj napriek tomu, že pravidelne bodoval.
Ako vysvetľuje v podcaste Boris a Brambor, najhoršie chvíle prežíval, keď ho klub zaradil na tzv. „waiver listinu", odkiaľ si ho môže zobrať za 24 hodín akýkoľvek tím NHL alebo bude putovať na farmu.
Po slovenskom útočníkovi siahol tím Arizona Coyotes. Z telefonátov so zástupcami klubu mal prísľub, že dostane šancu. Tá však neprišla.
Počas niekoľkých týždňov strávených v americkej púšti odohral iba tri zápasy, zväčša v spodných útokoch. Frustrácia sa zväčšovala a hokejové problémy naďalej riešil prostredníctvom závislostí.
Aj napriek tomu, že v posledných mesiacoch pôsobenia v Calgary a neskôr v Arizone dostával náznaky od ľudí v okolí, aby s tým niečo robil.
„Aj som nad tým rozmýšľal, ale vždy som si povedal, že to nejako prejde. Ale neprešlo to,“ priznal.
Dnes si uvedomuje, že práve pád na úplné dno mu mohol zachrániť život. „Keby sa nestala vec s tým videom, určite by som to neriešil a pokračoval by som. Veci sa dejú pre niečo. Reštartovalo mi to život a zachránilo možno aj kariéru.“
Náročná liečba
Krátko po incidente mu Arizona Coyotes rozviazala zmluvu. Ocitol sa bez klubu a s obrovským škandálom na chrbte.
„Mohol som sa baliť a ísť domov na Slovensko plakať do vankúša. Ale agent mi poradil, aby som to riešil,“ hovorí s odstupom času Ružička.
Rozhodol sa dobrovoľne nastúpiť do liečebného programu NHL a NHLPA, ktorá poskytuje hráčom dôvernú pomoc pri problémoch so závislosťami, duševným zdravím či osobnými ťažkosťami.
„Bol som mesiac a pol zatvorený v dome v Los Angeles, kde chodili ľudia, ktorí boli na tom oveľa horšie ako ja. Každý deň sme mali rôzne pohovory a museli sme sa otvoriť cudzím ľuďom, ktorých som vôbec nepoznal. Tam som sa naučil o tom hovoriť. Bol to dobrý krok, ktorý mi veľmi pomohol.“
Prvý polrok po tom, čo sa stalo, bol pre hokejistu veľmi ťažký. „Nevychádzal som von, s nikým som sa nekontaktoval. Hanbil som sa chodiť na ulicu. Mal som negatívne myšlienky a bol som uzavretý do seba," priznáva s tým, že viac ako mesiac nemyslel ani na hokej.
Spočiatku sa o problémoch rozprával len so športovým psychológom. Rodine sa nevedel zdôveriť – aj pre pocit, že ich sklamal.
„Vidieť svoje dieťa pochybiť a vidieť takú vec, aká sa stala, musí byť veľmi ťažké. Veľmi ma to mrzelo, že som sklamal rodičov a celú rodinu,“ pokračuje v podcaste Boris a Brambor.
Postupom času však dokázal otvoriť tému aj doma. „Veľa sme sa o tom rozprávali. Teraz ma prijali takého, aký som,“ dodal.
Od februára 2024 nepije alkohol. „Zmenil sa mi život o 180 stupňov. Nakoniec to (video) beriem veľmi pozitívne,“ hovorí. Vymazal si sociálne siete a priznáva, že mu to prinieslo pokoj.
Nový začiatok v Rusku
Po liečbe nemal veľa možností, kde sa hokejovo uplatniť, a tak zamieril do KHL, kde podpísal zmluvu so Spartakom Moskva.
Rozhodol sa tak aj kvôli rodine – v Rusku mal pri sebe priateľku (dnes už manželku), sestru aj švagra Michala Čajkovského, ktorý bol jeho spoluhráč.
„Bolo to bližšie ako Amerika, rodina za mnou často cestovala. Bolo to pre mňa najlepšie rozhodnutie.“
V Moskve sa podľa vlastných slov cítil dobre a našiel tam ideálne podmienky pre reštart svojej hokejovej kariéry.
V hlavnom meste Ruska odohral 65 zápasov základnej časti, v ktorých zaznamenal 45 bodov za 26 gólov a 19 asistencií. V play-off pridal 12 bodov v 12 stretnutiach. V oboch fázach ročníka bol najlepším strelcom tímu.
Po vydarenej sezóne sa ale jeho kontrakt v Rusku skončil a nový zatiaľ nepredĺžil. Ruské médiá v poslednom období písali o jeho možnosti zotrvať v KHL, Slovák ale zvažoval aj návrat do zámoria.
Ružička v podcaste priznal, že odchod do NHL neplánuje za každú cenu. „Nechcem ísť na dvojcestné kontrakty s minimálnym platom. Pozerám sa aj na kariérny rast a kde sa cítim dobre,“ ozrejmil.
O novej zmluve ešte naďalej rokuje. S ktorým tímom, aktuálne známe nie je. O dva mesiace čaká s manželkou narodenie dcérky.
Jednou z jeho veľkých motivácií zostáva návrat do slovenskej reprezentácie, z ktorej ho kvôli incidentu vylúčili.
„Slovenský zväz ľadového hokeja odsudzuje správanie Adama Ružičku, ktoré nie je v súlade s hodnotami reprezentanta," uviedol vtedy zväz.
Ružička naposledy reprezentoval Slovensko v roku 2021 v kvalifikácii na ZOH 2022, ktoré sa konali v Pekingu.
„Slovensko som mal vždy rád a vždy som ho s hrdosťou reprezentoval. Dúfam, že vedenie reprezentácie bude poznať môj príbeh a zváži moju šancu. Chcem sa vrátiť nielen na ZOH 2026, ale chcem reprezentovať neustále,“ povedal Ružička.
K tomu však vie, že bude potrebná forma. „V prvom rade musím hrať a mať výkonnosť. Potom môžeme hovoriť o reprezentácii,“ uviedol v závere podcastu Boris a Brambor.