Chuťovky z NHLky: Prečo Ružičku vyrazili a nepomohli mu?

Pozn. Podcast bol nahrávaný v stredu.

1. Adam Ružička ešte stále nemusí mať po kariére v NHL. Bezpochyby si ohromne zavaril – o čom vypovedá už len to, že s ním Arizona Coyotes okamžite zrušili spoluprácu. Bolo by však zaujímavé sledovať, čo by sa udialo v prípade, že by sa hráčska asociácia NHLPA proti tomuto kroku odvolala.

Času zostáva ešte dosť. Zástupcovia hokejistov majú čas do 60 dní od zrušenia kontraktu.

2. Pochopiteľne sa môžeme pýtať, aký by mala asociácia vôbec dôvod zaoberať sa týmto prípadom. Ružička sa zverejnením videa v podstate odpísal sám.

Odpoveď je taká, že v teoretickej rovine by sa klub ako zamestnávateľ mal zaujímať o pomoc hráčom s podobnými ťažkosťami. Keď dôjde na najhoršie, hokejisti využívajú služby tzv. asistenčného programu, kde sa zveria do rúk odborníkov, ktorí potom musia usúdiť, kedy sú spôsobilí vrátiť sa k životu profesionálneho hokejistu.