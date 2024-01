Slováci figurovali v druhom koši, o MS môžu zabojovať proti Poľsku

Gernando Gurich, hlavný tréner Slovenska: "Náš cieľ je teraz sa maximálne koncentrovať na Izrael. Na zápasy s ním sa chceme pripraviť čo najlepšie. Videl som jeho vystúpenia v kvalifikačných súbojoch s Luxemburskom. Izraelčanom chýbali z dôležitých hráčov jeden brankár a jedna ľavá spojka.

Bude to náročné, ale máme na to, aby sme to zvládli a urobili ďalší krok. O Poľsku nechcem zatiaľ rozprávať, ale čakal by nás veľmi silný tím. Naposledy nás zdolali hladko. Myslím si však, že je v našich silách držať s nimi krok dlhšie ako vtedy na turnaji."

Marcin Lijewski, hlavný tréner Poľska: "Mali sme trochu šťastia, určite sme mohli dopadnúť oveľa horšie. So Slovenskom sme teraz hrali na turnaji v Španielsku a celkom ľahko sme ich zdolali, aj keď to rozhodne nesvedčí o skutočnej sile tohto tímu. Na obe stretnutia sa budeme musieť dobre pripraviť."