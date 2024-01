Slovenskí hádzanári zavŕšili turnaj v Španielsku vysokou prehrou s Poľskom

Fernando Gurich, tréner SR: "Začali sme dobre v obrane i v útoku, ale nevyužili sme niekoľko vyložených šancí a na konci polčasu bol rozdiel príliš veľký. Snažili sme sa nájsť spôsob a s tým niečo robiť, ale chýbali nám hráči do obrany. Obzvlášť, keď sa zranil ešte aj Kubo Tóth. Napriek tomu sme sa usilovali a bojovali až do konca."

Ľubomír Ďuriš, spojka a kapitán SR: "Bol to podobný duel ako proti Španielom. Myslím si, že sme viac bojovali, dali sme do toho viac srdca a nevzdali to ako včera, ale ako vidíme, nestačilo to. Dnes nás bolo zase o niečo menej, ale, bohužiaľ, taký je rozdiel medzi nami a Poliakmi."

zdroj: slovakhandball