Trénerovi sa takmer zastavilo srdce. Michalovce snívajú o historickom úspechu

Hádzanárky Iuventy Michalovce majú na dosah mimoriadny úspech na medzinárodnej scéne.
Po postupe do finále Európskeho pohára EHF sa pokúsia o historický triumf, ktorým by radi zavŕšili úspešné ťaženie.
Potvrdili ho aj v nedeľňajšej odvete semifinále, v ktorej sa jednou z hrdiniek stala krídelníčka Emilia Kowaliková.
Dráma so šťastným koncom
Druhý duel semifinálového dvojzápasu s tureckým tímom Bursa Büyüksehir priniesol mimoriadnu drámu so šťastným koncom pre Iuventu.
Popri mimoriadnom výkone Iryny Jablonskej či sedemgólovej Barbory Sabovovej sa zaskvela Kowaliková. V zápase síce strelila iba dva góly, no načasovala ich ideálne.
Michalovčanky museli v odvete zvíťaziť aspoň o šesť gólov a presne o toľko aj vyhrali. Prvý semifinálový zápas prehrali 29:34 a v odvete sa hotovali zmazať päťgólové manko.
V úvode sa síce dostali do vedenia 2:0, no viaceré nepremenené šance vyústili do priebežného stavu 2:5. To znamenalo v súčte s prvým zápasom už sedemgólovú stratu, no zverenky Maroša Vikartovského sa jej nezľakli.
Ešte do prestávky si vybudovali štvorgólový náskok (10:6) a skóre dvojzápasu prvýkrát vyrovnali v 33. minúte gólom Kariny Soskydovej na 11:6. Hostky viackrát stiahli tento náskok, no napokon sa im nepodarilo udržať postupový výsledok.
Od stavu 23:19 už dávali góly iba domáce. O oba sa postarala Emilia Kowaliková, pre ktorú to boli zároveň jediné dva presné zásahy v zápase. Druhý z nich, na 25:19, sa ukázal ako rozhodujúci v celom semifinálovom dvojzápase.
„Som veľmi rada z dvoch gólov v závere, pretože som nemala dobrý začiatok zápasu. Odvtedy som to mala kdesi v hlave. Teším sa, že mi verili aj dievčatá," konštatovala Kowaliková. „Keď Emilka skórovala, asi sa mi zastavilo srdce. Je to zodpovedná krídelníčka, ktorá si verila a premenila tú šancu. Úžasný pocit,“ uviedol Vikartovský.
Michalovčanky si aj napriek prehre v prvom zápase verili a potvrdili, že v odvete je dôležité domáce prostredie. Tribúny Chemkostav arény hnali domáce vpred a tie sa im odmenili srdnatým výkonom.
„Dievčatá boli dobre nastavené. Dodržiavali pokyny a fungovala nám aj obrana na čele s brankárkou (Irynou Jablonskou, pozn.),“ poznamenal Vikartovský. O výkone michalovskej brankárky svedčí nielen iba šesť inkasovaných gólov v prvom polčase, ale aj vyše 50-percentná úspešnosť zákrokov.
Finále si pred sezónou nikto nepredstavoval
Postup do finále EP EHF je vítaná náplasť na nevydarené účinkovanie v MOL lige, v ktorej Michalovčanky obsadili až 6. miesto so 14-bodovou stratou na Dunajskú Stredu. O to viac si v nedeľu večer vychutnali postup do finále EP EHF.
„Je to fenomenálny pocit. Druhýkrát sme vo finále a už veľmi chceme vyhrať ten pohár. Pred dvoma rokmi sa to nepodarilo, no teraz do toho dáme všetko. Verím, že to zvládneme,“ uviedla Kowaliková.
Devätnásťročná Barbora Sabovová ešte pred dvoma rokmi nefigurovala v A-tíme Iuventy, no medzičasom sa stala jeho stabilnou členkou a v odvete proti Burse bola so siedmimi gólmi najlepšou strelkyňou družstva.
Z postupu do finále mala veľkú radosť: „Je to pre mňa niečo obrovské. Máme mladý tím a hrať finále EP je úžasné. Pred sezónou si to nikto nepredstavoval, no postupne sme sa zohrali a hrali čoraz lepšie,“ poznamenala Sabovová.
Michalovčanky sa vo finále stretnú so španielskym tímom Atletico Guardes. Zápasy sú na programe 16. mája v Michalovciach a 23. mája v Španielsku.