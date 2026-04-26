Hádzanári Prešova potvrdili svoju dominanciu. V boji o finále zdolali Nové Zámky

Hráči Tatrana Prešov.
Hráči Tatrana Prešov. (Autor: TASR)
TASR|26. apr 2026 o 20:18
Hádzanári Prešova potvrdili svoju dominanciu.

Niké Handball Extraliga - 1. semifinále

Tatran Prešov - MHC Štart Nové Zámky 35:31 (17:14)

Najviac gólov: Antl 8/3, Bogdanič, Urban a Caballero Hernandez po 4 - Souček 5, Buranovský 4, Tilandy 4/3

Rozhodovali: Daňo, Sabol, vylúčenia: 5:0, ČK: 38. Ushal (Prešov), 7m hody: 5/3 - 3/3

Diváci: 137

/stav série: 1:0/

Hádzanári Tatrana Prešov úspešne vstúpili do semifinálovej série Niké Handball Extraligy.

Obhajca titulu a suverén tejto sezóny vyhral v prvom stretnutí doma nad MHC Štart Nové Zámky 35:31.

Druhý zápas je na programe v stredu v Nových Zámkoch, hrá sa na tri víťazstvá.

Hádzaná

Hádzaná

    Hráči Tatrana Prešov.
    Hráči Tatrana Prešov.
    Hádzanári Prešova potvrdili svoju dominanciu. V boji o finále zdolali Nové Zámky
