Fantastický výkon Iuventy v odvete. Zmazala päťgólové manko a oslavuje postup do finále

Európsky pohár EHF - odveta semifinále
MŠK Iuventa Michalovce - Bursa Büyüksehir 25:19 (10:6)
Zostava a góly Iuventy: Jablonská, Lazoraková - Sabovová 7, Soskydová 5, Lukáčová 4, Biegerová 2, Popovcová 2, Bačenková 2, Kowaliková 2, Kompaniecová 1, Dvorščáková, Valiská, Brajovičová, Geffertová, Pereirová
Najviac gólov Bursy: Özelová 6, Fortunová 3
Rozhodcovia: Fält, Holm (obaja Švéd.), TH: 5/3 - 3:3, vylúčené: 3:2
/prvý zápas: 29:34, do finále postúpila Iuventa/
Hádzanárky Iuventy Michalovce postúpili do finále Európskeho pohára EHF.
V nedeľňajšom odvetnom zápase semifinále zvíťazili nad tureckým tímom Bursa Büyüksehir BSK 25:19 a po prehre v prvom stretnutí 29:34 im to stačilo o jediný gól na postup. Vo finále sa stretnú so španielskym tímom Guardes.
Michalovčanky vstúpili do zápasu s cieľom zmazať päťgólové manko z úvodného duelu.
V úvode síce prehrávali 2:5, no šnúrou šiestich gólov po sebe otočili na 8:5 a do konca prvého polčasu viedli o štyri - 10:6.
Michalovčanky prvýkrát vyrovnali stav dvojzápasu v úvode druhého polčasu (11:6), no naďalej balansovali na hrane želaného výsledku.
Popovcová v 23. minúte zvýšila na 22:17 a Bačenková krátko na to prvýkrát naklonila skóre dvojzápasu na stranu Iuventy - 23:17.
Potom hostky skórovali dvakrát po sebe, no hrdinkou domácich sa stala Kowaliková, ktorá v poslednej minúte upravila na 25:19.
Bursa sa pokúsila v záverečných sekundách o vyrovnanie, no bez úspechu.
Hlasy po zápase
Maroš Vikartovský, tréner Iuventy Michalovce: „Začiatok bol hektický, veľa šancí sme zahodili. Ich brankárka nám zmarila veľa šancí, skákali sme k nej blízko. Mala nás prečítaných. Potom sme to začali premieňať. Mohli sme rozhodnúť už skôr. Dievčatá boli dobre nastavené a dodržiavali pokyny. Fungovala aj obrana na čele s brankárkou. Dievčatá siahli na dno svojich síl a išli za svojím snom.“
Emilia Kowaliková, krídelníčka Iuventy Michalovce, strelkyňa postupového gólu: „Som rada, že som v závere dala dva góly, pretože začiatok zápasu som nemala dobrý. Niekde v hlave som to mala. Som rada, že mi dievčatá verili a že sme nakoniec postúpili. V úvode sme nevedeli dať gól, no postupne sme zvyšovali náskok. V prestávke sme si niečo povedali v šatni. Obrana nám fungovala, bránka bola zatvorená a výsledok je, že sme postúpili do finále.“
Barbora Sabovová, spojka Iuventy Michalovce: „V úvode sme sa vrátili k tomu, čo sme robili v prvom zápase v Turecku - nepremieňali sme vyložené šance. Potom sme sa zlepšili, začali sme si viac veriť aj v obrane a už to išlo. Je to pre mňa niečo obrovské. Máme mladý tím a hrať finále EP je niečo úžasné. Pred sezónou si to nikto ani nepredstavoval.“