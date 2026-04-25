Považská Bystrica vstúpila do semifinále víťazne, nad Bojnicami dominovala

Hádzanári Považskej Bystrice triumfovali v prvom semifinálovom stretnutí play-off Niké Handball Extraligy v Bojniciach 32:20.
Považania vedú v sérii hranej na tri víťazné duely 1:0, druhý zápas je na programe 29. apríla v Považskej Bystrici.
Topoľčany zvíťazili v záverečnom 6. kole nadstavbovej skupiny o 7. - 10. miesto na palubovke Hlohovca 30:22, no z poslednej priečky sa nedostali a čaká ich barážový dvojzápas o udržanie sa v najvyššej slovenskej súťaži.
V ďalšom stretnutí ŠKP Bratislava zdolala tím HC Záhoráci 33:29.
Niké Handball Extraliga - semifinále play-off:
HK Bojnice - MŠK Považská Bystrica 20:32 (10:17)
Najviac gólov: Smetánka 7, Bogár 5/1. Melnyk 3 - Hlinka a Péchy po 7, Štefina 4. Rozhodovali: Budzák a Záhradník, 7M: 1/6 - 2/2, vylúčení: 4:5, 1154 divákov.
/stav série: 0:1/
nadstavbová skupina o 7.-10. miesto - 6. kolo:
HC Záhoráci - ŠKP Bratislava 29:33 (17:19)
Najviac gólov: Spasih 9/3, Gugolj 7, Valachovič 6 - Parolly 9/1, Pacek 8/4, Beltrami 6. Rozhodovali: Bohuniczký a Rudinský, 7M: 4/5 - 5/5, vylúčení: 6:7, 180 divákov.
HC Sporta Hlohovec - HK AGRO Topoľčany 22:30 (12:14)
Najviac gólov: Grajciar, Tománek a Jankovič všetci po 4 - Peic Tukuljac 5, Ahumada, Vanek a Dijamatovič všetci po 4. Rozhodovali: Bočáková a Janošíková, 7M: 3/4 - 2/5, vylúčení: 7:3, 190 divákov.