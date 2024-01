Od smrti ho delili centimetre, často plakal. Nevšedným gólom poslal svoj tím do finále

BRATISLAVA. Za šesťdesiat minút mal šesť streleckých pokusov. Premenil z nich iba jeden.

Predsa to bol on, kto chytil loptu po uplynutí riadnej hracej doby, keď Francúzsko malo proti Švédsku v semifinále ME v hádzanej k dispozícii ešte jeden trestný hod.

Elohim Prandi sa naklonil doprava a loptu poslal vedľa múru, aj s pričinením brvna za chrbát švédskeho brankára.