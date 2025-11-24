Pred hrami v Paríži oznámil koniec kariéry. Trojnásobný olympijský víťaz hlási návrat

Chce sa kvalifikovať na olympijské hry v Los Angeles 2028.

Trojnásobný olympijský víťaz v športovej gymnastike Max Whitlock sa chce kvalifikovať na olympijské hry 2028 v Los Angeles. Tridsaťdvaročný Brit pôvodne ukončil kariéru po vlaňajších OH v Paríži.

Whitlock je najúspešnejším britským gymnastom, okrem troch zlatých má na konte aj tri bronzové olympijské medaily.

Pred hrami v Paríži 2024 avizoval, že po ich skončení odíde do športového dôchodku, no keďže do zbierky nepridal ďalší cenný kov, svoje pôvodné rozhodnutie napokon zmenil.

„Sedel som so svojou rodinou v kaviarni na stanici krátko po Paríži a povedal som im: ‚Nie som hotový, nemôžem to takto ukončiť.‘ Bola to surová emócia z návratu do Spojeného kráľovstva a pocit, že to takto nemôžem ukončiť. Niečo proste nebolo v poriadku.

Neukončené je presne to slovo. Moja kariéra jednoducho nie je kompletná. Myslel som si: ‚Je správny čas na dôchodok, ale nie je to ten správny spôsob‘,“ citovala agentúra AFP vyjadrenie Whitlocka pre The Times.

