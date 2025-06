Úspešný tréner dostal doživotný dištanc. Gymnastku fyzicky a emocionálne týral, hodil po nej aj mobil

NEW YORK. Americké centrum pre bezpečný šport (U.S. Center for SafeSport) udelilo doživotný zákaz činnosti čínskemu trénerovi Čchi Chanovi.

Bývalý kouč, ktorého prípad sa datuje do roku 2016, bol uznaný vinným z emocionálneho a fyzického nevhodného správania.

Tiež porušenia pravidiel a stanov riadiacieho orgánu americkej gymnastiky (USA Gymnastics).