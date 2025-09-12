ONLINE: Grécko - Turecko dnes, ME v basketbale 2025 LIVE (semifinále)

RIGA. Basketbalisti Grécka a Turecka hrajú dnes zápas semifinále ME v basketbale 2025.
Duel sa odohrá v Xiaomi Aréna v Rige.
Grékom sa zatiaľ na šampionáte darí. Zatiaľ prehrali len jediný zápas. Vo štvrťfinále si poradili s výberom Litvy 87:76.
Turecko je na turnaji zatiaľ dominantné a bez jedinej prehry. Vo štvrťfinále vyradilo hráčov Poľska po výsledku 91:77.
Basketbal sledujte s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Grécko - Turecko (ME v basketbale 2025, semifinále, výsledky, piatok, naživo)
ME - muži Semifinále 2025/2026
12.09.2025 o 20:00
Grécko
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Turecko
Prenos
Turecko hrálo finále na ME naposledy v roce 2001. Medaili na velké akci pak získalo v roce 2010, kdy pořádalo světový šampionát. Na Eurobasketu startují, ačkoli celá země neleží v Evropě. Nicméně obecně podle pravidel mezinárodních sportovních organizací to na účast na EURO stačí. Turci se spoléhají hlavně na pivota Hostounu Alperena Sengüna. Ovládli českou základní skupinu a český tým porazili už na přípravném turnaji v Německu. Kouč Ataman zapojil do realizačního týmu neoficiálně i svého patnáctiletého syna. Oficiálně jeho součástí nemůže být vzhledem k věku. Na mistrovství, které spolupořádají čtyři země, jsou zatím Turci bez porážky. V přímém souboji o vítězství ve skupině si vyšlápli na Srbsko, které patřilo k hlavním adeptům na medaili. Následně přehrálo v osmifinále Švédsko 85:79 a ve čtvrtfinále porazilo Polsko 91:77.
Řecko bude útočit na první medaili na velké akci od roku 2009. V kvalifikaci na skorodomácí turnaj se střetlo i s českým týmem. Řekům schází naturalizovaný Američan Thomas Walkup. Naopak kouč Vasileios
Spanoulis má k dispozici Kostase Sloukase, kdysi vyhlášeného jako nejlépe bránícího hráče Euroligy. Řecko zatím na Eurobasketu zapsalo jedinou porážku, když překvapivě podlehlo Bosně. Nicméně i tak opanovalo svou základní skupinu. Porazilo mj. obhájce titulu ze Španělska. V osmifinále zdolalo Izrael a následně na rozdíl od Eurobasketu v roce 2022 a loňské olympiády v Paříži zvládlo čtvrtfinále, kde vyřadilo Litvu poměrem 87:76.
Hezký den, vítejte u textové reportáže ze semifinále ME basketbalistů, ve kterém se střetnou Řecko a Turecko. Začínáme ve 20:00.
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 20:00.